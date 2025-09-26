  1. Ekonomim
  2. Denizcilik
  3. Riport Rize Limanı’nda yüzde 35 büyüme gerçekleşti
Riport Rize Limanı’nda yüzde 35 büyüme gerçekleşti

Bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüme kaydeden Riport Rize Limanı, bölge ticaretinde önemini artırıyor. Riport CEO’su Asım Çillioğlu, hizmet kapasitesini genişlettiklerini vurgulayarak, sektörün en kritik gündeminin liman işletme süreleri olduğunu söyledi.

Limanda proje yükleri, dökme yük, mermer, çimento ve demir operasyonlarının yanı sıra antrepo hizmetlerinde de artış yaşandığını belirten Asım Çillioğlu, “2025’in ilk 8 ayında elleçleme hacmimiz ve gemi trafiğimiz yüzde 35 arttı. Antrepo doluluk oranlarımız yükseldi, pilotaj ve römorkaj hizmet gelirlerimiz önemli ölçüde büyüdü. Aşkale Çimento, Oyak Çimento, ÇBİ İşletmesi ve EFOR Holding gibi müşterilerimizle operasyonlarımız sürerken, yeni forwarder firmalar ve gemi acenteleri de portföyümüze katıldı” diye konuştu.

Riport Rize Limanı’nda yüzde 35 büyüme gerçekleşti - Resim : 1

Riport’un çevresel sürdürülebilirlik adımlarına değinen Çillioğlu, sıvı atık toplama merkezinin yenilenerek devreye alındığını hatırlattı. Çillioğlu,“Önümüzdeki dönemde konteyner hizmetlerini geliştirmek, soğuk zincir depolama yatırımları yapmak, dijital terminal sistemleriyle limanı daha rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Bu projeler aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratacak ve multimodal taşıma operasyonlarını yaygınlaştıracak” dedi.

Kısa süreli işletme hakları yatırımı yavaşlatıyor

Özelleştirilmiş limanların karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin işletme sürelerinin kısa olması olduğunu dile getiren Çillioğlu şu uyarıda bulundu:

“Liman işletmeciliği uzun vadeli bilgi, birikim ve sermaye gerektiriyor. Ancak işletme hakkı sözleşmelerinde belirsizlik ve kısa süreler yeni yatırım iştahını kırıyor. Yüksek teknoloji ve pahalı liman ekipmanlarının yenilenebilmesi için en az 49 yıl süreli işletme hakları, altyapı yatırımlarının finansmanı ve kamu destekli uzun vadeli krediler sağlanmalı.”

Riport Rize Limanı’nda yüzde 35 büyüme gerçekleşti - Resim : 2

Yaptığı açıklamasında bölge lojistiği için stratejik öneme sahip Zengezur Koridoruna da değinen Asım Çillioğlu, “Koridor hayata geçtiğinde Karadeniz kıyısındaki terminaller, hinterland bağlantılarıyla büyük fırsatlar yakalayacak. Eğer Rize Limanı bu sürece entegre olursa, bölge kalkınması adına ciddi pay alabiliriz” dedi.

Çillioğlu, Ovit Tüneli örneğini hatırlatarak, bağlantı yolları tamamlanmadığı için yatırımın beklenen etkiyi göstermediğini ifade etti ve İyidere Lojistik Limanı’nın aynı akıbeti yaşamaması gerektiğini vurguladı.

Denizcilik
