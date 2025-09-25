HOPAPORT’ta elleçlenen yük yüzde 30 azaldı

Artvin’in Hopa ilçesinde faaliyet gösteren HOPAPORT, 2025’in ilk 8 ayında toplam 305 bin 20 ton yük elleçledi. Geçen yılın aynı dönemine göre tonaj bazında %30’luk bir azalma yaşandığını belirten HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, bu düşüşün en önemli nedeninin kömür yüklerinde yaşanan ciddi gerileme olduğunu söyledi.

Genel Müdür Özer, kömür taşımalarında son yıllara göre %70’lik bir azalma olduğuna dikkat çekerek, “Karadeniz Bölgesi’ne doğal gaz gelmesiyle birlikte kömür yükü ciddi oranda düştü. Diğer yük türlerinde artış olsa da kömür taşımalarındaki kayıp, genel elleçleme miktarımızı aşağı çekti.” dedi.

Hopa Limanı’nın Karadeniz’de Bakü’ye en yakın liman olduğuna vurgu yapan Özer, Orta Asya’dan ve Bakü üzerinden gelen yük çeşitliliği ile tonajında artış yaşandığını belirterek “Zengezur Koridoru’nun da etkisiyle Hopa Limanı’nın stratejik önemi giderek artıyor” dedi.

Yeni yatırımlar: Tank ve LPG terminalleri

Özer, limanda bu yıl devreye alınan yatırımlar kakında da şu bilgileri verdi:

“Tank terminaline yaptığımız ilave yatırımı tamamladık ve uluslararası standartlarda hizmete başladık. Ayrıca LPG terminalimiz için tüm yatırımları tamamladık, gerekli izinlerimizi aldık. Terminalimiz LPG yükünü elleçlemeye hazır durumda.”

“Hopa-Batum Demiryolu vazgeçilmez”

27 Haziran 2027’de sona erecek olan 30 yıllık kullanım hakkı devir sözleşmesi nedeniyle yeni yatırım planlarının bulunmadığını aktaran Özer, en büyük beklentilerinin Hopa-Batum Demiryolu projesi olduğunu ifade etti:

“Ülkemiz, Kafkasya’da oluşan 300 milyar dolarlık pazardan hak ettiği payı alacaksa, Hopa-Batum Demiryolu projesi bu süreçte kilit rol oynayacaktır. Bu proje Türkiye için vazgeçilmezdir.”

“Tahıl terminali savaştan olumsuz etkilendi”

Rusya-Ukrayna savaşının limanı ve özellikle tahıl terminalini olumsuz etkilediğini belirten Özer, buna rağmen limanın bölgesel ve uluslararası yük çeşitliliğini artırmaya devam ettiğini vurguladı.