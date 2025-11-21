Bakan Uraloğlu: Denizcilik Başkanlığı kurulması ile ilgili bir çalışmamız var

  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Denizcilik Bakanlığı değil de Denizcilik Başkanlığı kurulmasıyla ilgili bir çalışmamız var“ açıklamasında bulundu.

Canan Sakarya
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CANAN SAKARYA/ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığı 2026 Yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin denizcilik bakanlığı kurulması konusundaki değerlendirmeleri üzerine “Denizcilik Bakanlığı değil de Denizcilik Başkanlığı kurulmasıyla ilgili bir çalışmamız var“ açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, otoyolların özelleştirilmesine ilişkin alınan bir karar bulunmadığını belirterek,” Şu anda yapılan çalışma varlık değerimizin ortaya konulmasıdır. Bu anlamda verilmiş olan bir karar yoktur. Onun için, mevcut otoyollarımızın bir varlık değerini anlayıp ona göre ileride bir tasarrufumuz olacaksa konuşacağız. Bu vesileyle, ben 2028 yılından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dâhil olmak üzere onların da idareye, devlete teslim edileceğini özellikle söylemek isterim. Onlar devletin malıdır, işletenler sadece işletmecidir” dedi.

