Dünya gıda sektörü İstanbul'da buluşuyor

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı ISM 2023; Köln Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 76 ülkeden, yaklaşık 1.774 firmanın yer aldığı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştiren İHBİR öncülüğünde; Türkiye, toplam 80 firmayla temsil edildi. ISM Fuarı'nın; şekerli, kakaolu, unlu mamuller grubunda dünyadaki ilk ve en büyük fuarlardan bir tanesi olduğunun altını çizen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; Türkiye’nin 25 yıldır fuarda düzenli bir şekilde yer aldığını, İHBİR olarak ise 15 yıldır milli katılım organizasyonu ile katılım sağlandığını dile getirdi.

Fuarlarda Türkiye hareketliliği

Fuarlara milli katılımın çok önemli olduğunu dile getiren Taycı, "Türkiye, son yıllarda birçok konuda dünyada önemli bir üretici haline geldi. Kaliteli üretim yapan ve fiyatları uygun olan bir üretici ülke konumundayız. Dolayısıyla birçok sektörden olan fuardaki Türk pavilyonlarına yoğun bir ilgi var. Türk firmaları olarak fuarlara bir hareketlilik katıyoruz. Türk üreticisi, satmış olduğu malın hem arkasında duruyor hem de yaşanacak her sorunda sonuna kadar ilgileniyor. Bundan dolayı bir güven oluşturuyoruz ve her geçen yıl bu güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Alman yetkililere fuar çağrısı

Avrupa Birliği’nde özellikle Almanya'da vizelerde çok büyük sorunların yaşandığını dile getiren Taycı, "Bugün, Almanya veya Avrupa Birliği'ne vize almak geçmişten daha zor. İHBİR olarak, organizasyona katılacak üyelerimizin fuara katılacaklarını belirtmemize rağmen ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Buradaki ikinci en büyük sorun ise uçaktan indikten sonra gümrük polisleri tarafından saatlerce bekletiliyoruz, uzun yıllardan beri hoş olmayan bir davranış. Hem vize alımında hem de ülkeye girişte yaşanan sorunla özellikle fuar dönemlerinde Almanya'daki otel, restoran fiyatları normal dönemlerin çok daha üzerine çıkıyor. Bu gibi nedenler ile alternatif gelişen Dubai ve İstanbul fuarlarına kaymalar başladı. Bu yıl ISM Fuarı, bizim için de ciddi karar verme sürecinde olacağımız bir fuar olacak. Dünyanın her yerinden stratejik alıcıların geldiği ama gelirken de ciddi eziyetler çektiği bir fuar oldu. Alman yetkililerin bu durumu değiştirmesi gerekiyor.” dedi.

Worldfood İstanbul Fuarı'nda bir ilk

Türkiye'deki tüm gıda sektörlerinin temsilcisi olan "Türkiye Gıda Platformu" adı altında, 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31. kez düzenlenecek WorldFood İstanbul Fuarı için iş birliği yaptıklarını ifade eden Taycı, fuarın 1.500’e yakın katılımcı, 60 binin üzerinde ziyaretçi ve 700’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyoneline ev sahipliği yapacağını duyurdu. Taycı, "Bu yıl ilk kez tüm gıda sektörleri olarak desteğimizi bu fuara verip, fuarı Türkiye'nin bir Anuga'sı, bir SIAL'i gibi markalaştırmak istiyoruz. WorldFood İstanbul fuarımız parlayan bir yıldız olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrasya’nın en büyük fuarı olacak”

ISM 2023 Fuarı’na ABD'den yoğun müşteri katılımının olduğunu ifade eden Taycı, geçmişte yoğun katılım sağlayan Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik ülkelerinin vize probleminden dolayı çok ciddi zorluklar çektiğini, birçok ülkenin fuara gelemediğini söyledi. Gıda sektörüyle ilgili WorldFood'un Avrupa-Asya hattında çok stratejik bir fuar merkezi olacağına inandıklarını kaydeden Taycı, "WorldFood İstanbul Fuarı’nda 26 bin metrekarelik firma oturum alanı satıldı. Fuar ziyaretçileri arasında ağırlıklı olarak Avrupa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika ülkelerinden gelenler var. Hedefimiz, Eylül ayına kadar bunu yaklaşık 40 bin metrekareye kadar çıkarmak ve devasa bir gıda fuarı haline getirmek. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde "Türkiye Gıda Platformu" iş birliğiyle düzenlenen bu fuar, Avrasya'nın en büyük gıda fuarlarından bir tanesi olacak.” dedi.

Almanya ihracatta ilk 3 içerisinde

Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında, Almanya'nın sürekli olarak ilk 3 ülkenin içerisinde olduğunun bilgisini paylaşan Taycı, İHBİR'in de en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke içinde Almanya’nın bulunduğunu belirtti. İstanbul İhracatçılar Birliği ve İHBİR olarak yaklaşık 180 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Taycı devamında şunları kaydetti: “İhracat pazar çeşitliliği ve homojen dağılım noktasında en iyi birliklerden bir tanesiyiz diyebiliriz. Mart ayında ihracat, şubat ayına göre genel Türkiye ortalamasında yaklaşık yüzde 11'lik bir artış gösterirken; İHBİR özelinde yüzde 35'lik bir artış oldu. Hedeflerimizi şimdiye kadar katıldığımız fuarlarda gerçekleştirdik. Özellikle Rusya'da düzenlenen Prodexpo Fuarı sonrası bu pazara ihracatımız yüzde 586 arttı. Yönetim olarak hedefimiz ihracatın yüzde 20’sini gerçekleştiren KOBİ sınıfındaki firmalarımızın, teşvik ve desteklerle organizasyonlara katılmasını sağlamak.”