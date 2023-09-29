Dünya yatak sektörü İstanbul’da buluştu

Esra Özarfat

İSTANBUL- Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ile Birleşik Fuarcılık tarafından düzenlenen IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde dün başladı. 100’ün üzerinde ülkeden 35 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarın açılışına Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Birleşik Fuar Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve sektör temsilcileri katıldı.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 1 Ekim’e kadar sürecek fuarda 20’si yabancı ülkelerden olmak üzere 300’den fazla firmanın ürünleri sergileniyor. Fuarın açılışında konuşan İBİA Başkanı Osman Güler, yatak üreticilerine teknoloji ve hammadde sağlayan sektörün dünyada 40 milyar dolarlık hacme sahip olduğuna vurgu yaptı. Yatak yan sanayi olarak; 25 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar üretim kapasitesi ile 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını anlatan Güler, düzenlenen fuarların da katkısıyla ihracatı 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Osman Güler, bu yıl 2’ncisi düzenlenen fuarın 20 bin metrekarelik alanda Amerika’dan, Hindistan’a, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar 100’den fazla ülkeden 35 bin civarında sektör profesyonelini ağırlayacağını aktardı.

Güler, “Bu inanç ve azimli çalışmalarımızla Türkiye’yi inovatif ve teknolojik ürünlerin yanı sıra, jeopolitik konumu vize ve seyahat kolaylıkları ile yatak üreticilerinin ticaret merkezi yapmaya kararlıyız. İBİA EXPO fuarının da etkisiyle, bugün sektörümüz Çin’den sonra ikinci sıraya yükselmiş olup makina ve kumaş gibi farklı dallarda, firmalarımız artık sektörü yönlendiren konumuna ulaşmıştır” dedi. Osman Güler, geçen yıl 300’ün üzerinde markasıyla 150’den fazla yerli ve yabancı firma katılımıyla düzenlenen fuarın 91 ülkeden, 22 bin 467 sektör profesyonelini ağırladığını hatırlattı. Güler, 2024 yılı mayıs ayında da Varşova’da düzenleyecekleri fuarla sektörü global arenaya da taşıyarak sektörün Pazar payını ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eylül ayı ihracatı Bursa’da açıklanacak

Açılışta söz alan TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatın önemine vurgu yaparak Türkiye'yi orta vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasında sokmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul’u dünyanın fuar merkezi haline getirmek için atılımlar yapıldığını belirten Gültepe, sadece fuarlarla değil, ticari heyetlerle de ihracat hacminin artması için çalıştıklarını, 2023 yılını 100 ticari heyetle tamamlayacaklarını ifade etti. 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Gültepe, bu yıl 255 milyar doların üzerinde bir rakama ulaşılacağını aktardı. Eylül ayı ihracat rakamlarını Bursa’da açıklayacaklarını duyuran Mustafa Gültepe, “2023’te geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz ihracat rakamlarına ulaşmak biraz zor. 2023’te biraz duraksama dönemi gözüküyor. Özellikle hem dış alımların düşmesiyle, resesyon, kur üzerindeki baskılar gibi nedenlerle Türkiye rekabetçiliğini biraz kaybetti. Ama inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde yeni ekonomik politikalarla beraber yine eski rakamlara, her sektörde kavuşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Sanayicinin kredi kullanıp kâr etme şansı yok”

Finansmana ulaşma noktasında yaşanan sorunlara vurgu yapan Gültepe, “Geldiğimiz noktada aslında eskiye dönüyoruz. Yani aslında kaybettiğimiz hakları geri alıyoruz. Bundan sonra önemli olan uygun oranla, uygun kredi oranıyla bence finansmana ulaşmak. Şimdi faizin yüzde 30 olduğu bir yerde bir reeskont kredisi kullandığınız zaman bir yıllık ortalama yüzde 45’e geliyor. Sanayicilerin bunları kullanıp da kâr etme şansı yok. İhracatçılara bu konuda destekle ilgili Merkez Bankası Başkanı ile çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde özellikle reeskont kredileri kullanımı noktasındaki oranlarla ilgili gelişmeyi tekrar sizlerle paylaşmak isteriz” değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Fuar Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da pandemi sonrasında her sektörde olduğu gibi fuarcılık sektöründe de birtakım sıkıntılar yaşandığına işaret etti. Avrupa ve Amerika'daki fuarlarda ulaşım ve seyahatle ilgili problemlerden dolayı Türkiye’nin her alanda olduğu gibi fuarcılık anlamında da bir cazibe merkezi olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.