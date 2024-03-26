Elektrik dağıtımcılarına “kamu uyarısı”

Mehmet KAYA / ANKARA

Elektrik Dağıtım Hizmetleri (ELDER) 10. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurulun açılışında sektör dağıtım lisans sürelerinin tamamlanması yaklaşırken, yapısal değişiklikler dahil planların açıklanmasını beklediği mesajını verdi. Buna karşılık kamu tarafı ise elektrik kesintileri, yatırımlar ve sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik uygulamalar konusunda uyarıda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, elektrik kesintileri konusundaki sektör kısıtlarını “anlayan ve bilen” bir bakanlık bürokrasisi olduklarını vurgulamakla birlikte, özellikle kırsal kesimdeki elektrik sorununa dikkat çekti. Kendi köyüne yaptığı bir ziyarette, doğa koşullarında herhangi bir kötülük yokken elektriğin kesik olduğunu belirten Şatıroğlu, “Günümüzde her ne kadar şehir merkezlerinde çok fazla sorun yaşamasak da kırsalda, köylerde elektrik kesintileri vatandaşımızı mağdur etmektedir. Bununla birlikte sanayi bölgelerinden bildirilen elektrik arızalarından, bakım yetersizliğinden şikayetler almıyor değiliz. Birçok sanayici yatırım ve bakım eksikliğinden dem vurmaktadırlar.” dedi.

Nevzat Şatıroğlu, yapılan yatırımlardan memnuniyetini ifade ederken de bunu yeterli görmediğini vurgulayarak, “Tüm bu uygulama dönemlerine baktığımızda, toplamda bugüne güncellenmiş değerleriyle 336 milyar TL’lik bir yatırım yapıldığı ve 20 milyar TL’lik (son 3 yıl) bakım bütçesinin şirketler tarafından harcandığını görmekteyiz. Ancak yapılan bunca yatırım ve bakım faaliyetine rağmen elektrik dağıtım sektörümüzden şikayetler bitmemiştir. Vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi ve hizmete erişmede aradığı konfor maalesef tam anlamıyla elde edilememiştir” ifadelerini kullandı.

“Doğal gazlı olmayan eve kız vermiyorlar”

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Tokat’ta köylülerin Cumhurbaşkanı’ndan doğalgaz talep etmesinin, refahın artışı ve doğalgazın köylerde dahi talep edilir hale gelmesiyle açıklarken, “Artık köylerde anne babalar kızlarını doğal gaz ile ısınan evlere vermek istemekteler tabi bunun iyi bir şekilde gerçekleşmesi için kırsalda, en ücra köşelere kadar elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz vatandaşa ulaştırılması önemlidir” diye konuştu

EPDK Başkanı da şirketleri uyardı

Yakın zamanda, yinelenebilir enerji yatırımcılarına yönelik bağlantı ve trafo bilgileri konusunda kurallara uygun davranmadığı gerekçesiyle 2 dağıtım şirketine ceza uygulanmıştı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da konuşmasında, dağıtım sektörünün genel olarak önemli başarılar elde ettiğini ve sektörün işleyişinin genel olarak iyi olduğunu vurgularken, bazı şirketlerin sektördeki faaliyetlerinden endişesini vurguladı. Yılmaz, geleceğin sorunlarına odaklanırken yatırımlarda gelenekselleşmiş ve kolaycı yöntemlerin dışına çıkılması gerektiğini vurgulayarak kamu desteği taleplerini eleştirerek, “Gerek planlama gerekse saha süreçlerinde; tüketiciyi üzebilecek her türlü sorunu öngörebilen ve geçici değil kalıcı çözüm üreten yöntemleri geliştirmeniz temel beklentimiz olmaya devam edecektir” diye konuştu. Bakım ve onarım bütçelerinin verimli kullanımı uyarısında bulunan Yılmaz, akıllı şebeke yatırımları konusunda hassas olacaklarını ve yakından takip edeceklerini vurguladı.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırma beklentisini karşılamayanlara yaptırım”

EPDK Başkanı Yılmaz, yenilenebilir enerjinin daha fazla sisteme verilmesi konusunda üretim ve iletim yanında dağıtım şirketlerinin de kritik rolüne dikkati çekerek, “Biz EPDK olarak ‘daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için, daha fazla yatırım için’ üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin çağrı mektubu ve bağlantı görüşü süreçlerinde ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Yatırım süreçlerini hızlandırma noktasında beklentilerimizi karşılamayan şirketlerin karşılaşacağı yaptırım da hepinizin malumudur” ifadesini kullandı.

Yılmaz, elektrikli araçlara yönelik şarj hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 1 Ocak 2025’te geçilecek akıllı sayaç uygulamasında vatandaşın beklentisini karşılayacak bir geçiş uygulanmasına yönelik şirketleri uyardı.

ELDER Başkanı Zaimler: Lisans süreleri bitiyor, planlama başlamalı

ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler de konuşmasında, 5. Uygulama Dönemi başlangıcının yaklaştığını ve bu dönemin yeşil dönüşüm ile sayısal dönüşümün getirdiği yeni koşullar yanında lisans sürelerinin bitişinin de yaklaştığını vurgulayarak, uzun vadeli, yapısal unsurlar da içeren bir plan beklediklerini kaydetti. Zaimler, şunları kaydetti: “Dağıtım lisansı sürelerinin 2036 yılından itibaren peyderpey biteceği göz önünde bulundurulduğunda, yatırımların itfasının nasıl sağlanacağı, lisans sürelerinin uzatılması imkân ve şartları, 5’inci Uygulama Döneminin bir diğer başat farklılığını oluşturuyor. Bu konuda gerekli politikanın gecikmeksizin oluşturulması ve hukuki rejimin saptanması, tüm paydaşların önlerini görmesini sağlayacaktır.”

Bakanlığın güçlü enterkonektivie, EPDK’nın da depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına yaptığı vurgulara da değinen Zaimler, “Biz dağıtım şirketleri olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki hedeflerimiz net olsun, öngörülebilirlik sorunları yaşamayalım, birbirimize olan güvenimizi koruyalım.” dedi.