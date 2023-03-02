Emlak Konut, Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki arsasını sattı

Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmazı KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle sattığını açıkladı.

Bahsi geçen arazi bir dönem Galatasaray ile Emlak Konut ortaklığıyla planlanan konut projesi döneminde gündeme gelmişti.

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay tesislerinin antrenman sahalarının bir bölümünü de içine alan arazinin tamamı üzerinde Galatasaray kulübünün, yıllar boyu süren bir irtifak hakkı bulunuyordu. Daha sonra Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine taşınması projesiyle halen bu arazinin kulüp tarafından kullanılan bölümünün de malikine terk edilmesi söz konusu olmuştu.

Emlak Konut GYO, arazinin alıcısını ise açıklamadı.

Emlak Konut GYO'nun 2021 sonunda açıkladığı ekspertiz raporlarında bahsi geçen arazinin Emlak Konut payına düşen kısmının ekspertiz değeri 427 milyon 590 bin TL seviyesindeydi.