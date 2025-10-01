Gülsan sanayi sitesinde tahliyeler başladı

Kentsel dönüşüm noktasında yoğun bir biçimde çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gülsan Sanayi Sitesi’nde Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümlerinden birine imza atıyoruz. Taşınma sürecinin tamamlanması ile bölgenin parlayan yıldızı haline gelecek bir alanı şehrimize kazandıracağız” dedi.

Proje 30 hektar alanda uygulanacak

Yıkım çalışmalarının ardından proje 30 hektar alanda uygulanacak. Gülsan Sanayi dönüşüm projesi kapsamında; ticari, ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ve cami inşa edilecek. Başkan Halit Doğan, “Gülsan’da çok güzel bir proje ile insanlarımızın karşısına çıkacağız. Şuanda tahliye süreçlerini başlatmış bulunmaktayız. Esnafımızın yeni yapılan Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşınmalarını sağlayacağız. Bölgede yıkımlara başlıyoruz. Ofis, iş yeri mantığında yeşil alanların olduğu güzel bir dönüşüm projesini şehrimize kazandıracağız. Samsun’un ve bölgenin parlayan yıldızı haline gelecek bir alanı orada hayata geçireceğiz” dedi.

Konutlarda ilk etap Anadolu Mahallesinden

Öte yandan Samsun’da uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecinde de ilk etap başlıyor. Başkan Halit Doğan, “İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi ile birinci etabına başlıyoruz. Örnek bir süreç ve yüzde yüz anlaşma ile 378 konut ve 29 iş yerinin yapımına başlıyoruz” dedi. Toplamda 5 etapta tamamlanacak kentsel dönüşüm kapsamında bin 939 konut hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMKENT aracılığıyla ilk etap kapsamında Anadolu Mahallesi’nde 378 konut ve 29 iş yeri yapılacak. Samsun’da uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçmeyen bir projeyi başlattıklarını anlatan Başkan Doğan, şöyle konuştu;

“Uzun yıllardır konuşulan fakat hayata geçmemiş bir projenin birinci etabını başlatıyoruz. Herkesin rıza gösterdiği ve mutlu olduğu bir dönüşüm sürecini hassasiyetle yürüttük. Startını verdiğimiz ilk etapta tüm hak sahipleri ile anlaşmış olmamız da yürüdüğümüz yolun doğruluğunu kanıtlıyor. Anlaşmanın yüzde yüz olduğu nadir kentsel dönüşümlerden biri şehrimizde gerçekleşecek. Kentsel dönüşümün Samsun için olmazsa olmaz olduğunun hepimiz farkındayız. Riskli yapılar yerine, depreme dayanıklı, modern ve enerji verimliliği yüksek yapıları kente kazandırmak zorundayız.”