Akkuyu devreye giriyor

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin izin kararı, Türk mevzuatının ve uluslararası standartların nükleer santral inşasıyla ilgili tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit ediyor. Projede yeni ve önemli bir aşamaya geçiyoruz" denildi.

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