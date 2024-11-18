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Bakan Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni sondaj çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bayraktar, "Şırnak, Hakkâri ve Van başta olmak üzere toplamda 84 sondaj çalışmasını tamamladık. Yıl sonunda bu sayıyı 103'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde 66 milyon varil yeni petrol rezervi keşfettik. 2025 yılı için ise 143 arama sondajı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni sondaj faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Cezayir ile LNG anlaşmasını 2027 yıl sonuna kadar uzattıklarını söyledi.

Bakan Alparslan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası’nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız.

"66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik"

2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103’e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.

Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir."

2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız."

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