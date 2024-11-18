Dünya kompresör devi Çinli Kaishan, İZBAŞ’a 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group’un Türkiye’deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta 20 bin metrekare alanda yapacağı ve 1 milyar dolara mal olacak fabrika yatırımı ile başta jeotermal santralleri olmak üzere sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edecek.

Dünyanın en iyi 500 enerji şirketi arasında

Dünyanın “En İyi 500 Enerji Şirketi” ve Çin'deki “En İyi 100 Makine Üreticisi” arasında yer alan Kaishan Group, Çin’de yedi adet yüksek teknoloji yan kuruluşuna da sahip bulunuyor.

Kaishan yatırımı hakkında bilgi veren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bu yatırımın sadece bölge için değil, Türk ekonomisi için çok kritik önemde olduğuna dikkat çekerek, yüzde 90 seviyesinde doluluk oranına sahip olduklarını, bu nedenle yeni yatırımlar için yaptıkları görüşmelerde seçici davrandıklarını belirtti.

Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etmesi nedenleri arasında İzmir Serbest Bölgesi’nin kusursuz altyapısı ve yatırımcılara sunduğu imkânların yanı sıra, nitelikli işgücüne ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çeken Sevimli, “İZBAŞ yönetimi olarak biz de sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz. İZBAŞ’ın yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma vizyonu da Kaishan’ın yatırım kararında etkili ve belirleyici oldu” dedi.

Yatırımın temeli 2025’in ilk çeyreğinde atılacak

Kaishan’ın İZBAŞ yatırımının 2025 yılı ilk çeyreğinde temelinin atılarak bir yıl içinde tamamlanacağı bilgisini veren Sevimli, “Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018’de devreye alınan STAR Rafineri’den sonra İzmir’e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak. Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. Jeotermal enerji, Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arasında en yüksek seviyede mukayeseli üstünlüğe kaynak olarak öne çıkıyor. Dünyanın 4’üncü, Avrupa’nın lider jeotermal kaynak potansiyeline sahip olan ülkemiz, bu sektörün en önemli ekipman üretimine de ev sahipliği yapacak” diye konuştu.