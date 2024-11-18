iyzico Kadın Girişimci Destek Programı 530 girişimciyle 130 milyon TL’lik hacme ulaştı

Ödeme sistemleri şirketi iyzico, kadınların iş hayatında güçlenmesi ve ekonomiye katkılarını sürdürmesi amacıyla hayata geçirdiği Kadın Girişimci Destek Programı ile kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Kadın Girişimci Destek Programı ile 7 dönemde kadın girişimci sayısı 530’a ulaşırken, kadın girişimciler, program kapsamında yıllık işlem hacimlerinde yüzde 55 artış kaydederek toplamda 130 milyon TL’yi aşan işlem hacmine ulaştı.

Kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla yer alması için fırsatlar sunan iyzico Kadın Girişimci Destek Programı, ilk dönemlerde 50 girişimciyle yola çıkmıştı. Gelen yoğun talepler doğrultusunda büyüyen program, 2024 yılında 65 girişimcinin başvurularını tamamlamasıyla 7. dönemini kapattı. Program, kadın girişimcilere finansal destek sağlamanın yanı sıra, dijital pazarlama, tanıtım ve internetten satış alanlarında ücretsiz eğitimler de sunuyor.

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Kadın Girişimci Destek Programı’nın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kadın girişimcilerin iş dünyasında karşılaştıkları engelleri aşmaları için destek sunmaya ve onları dijitalleşme yolunda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar elde edilen başarılar, kadın girişimcilerin büyüme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kadınların ekonomiye katkılarını artırmak için programımızı daha da geliştirerek daha fazla girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz.”

Start-up ekosistemine katkı sürüyor

Kadın girişimcilerin yanında olmanın yanı sıra, iyzico’nun 2017 yılında başlattığı iyzicoStart programı da girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. Program, start-up’lara yönelik sunduğu finansal ve teknolojik çözümlerle bugüne kadar 350’nin üzerinde girişimciye ulaştı. Yıllık yüzde 12 işlem hacmi artışıyla girişimciler, toplamda 435 milyon TL’yi aşan işlem hacmine imza attı. Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde, kadın girişimcilere yönelik kapsamlı desteğini bir kez daha vurgulayan iyzico, ekonomiye yön veren kadın girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor.