Adıyaman TSO Başkanı Torunoğlu: İnşaat sektörü kent ekonomisini domine ediyor

MEHMET NABİ BATUK / ADIYAMAN

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kentin ekonomisinde önemli bir paya sahip olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren Oda üyeleriyle, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla sektörel toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda inşaat sektörünün karşılaştığı mevcut zorluklar, maliyetlerdeki artışlar, yerinde dönüşüm, imar mevzuatındaki sıkıntıların ele alındığı toplantıda ayrıca, yapı ruhsatı süreçlerindeki gecikmeler ve inşaat izinleri ile ilgili yaşanan problemler de masaya yatırıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, inşaat sektöründe yaşanan sorunların kentteki 4 bin işletmeyi doğrudan ve dolaylı olarak etkilediğini kaydetti. Kentte 1.500 müteahhit firmanın faaliyet gösterdiğini ayrıca 500’e yakın işletmenin yapı malzemeleri tedarik ettiğini vurgulayan Torunoğlu, “İnşaat sektörüyle beslenen akaryakıt sektörümüz var. Küçük sanayi sitemiz inşaat sektöründen dolaylı olarak etkileniyor. Bu süreçte yerinde dönüşümle beraber Adıyaman’da çok ciddi bir ekonomik canlanma da oldu” dedi.

“Kurumlar arası dayanışmayı artırmalıyız”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere; kenti yeniden ayağa kaldırmak üzere tüm aktörlerle uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek “Şu anda hep beraber savaştayız. Depremle ve depremin yarattığı ağır tahribatlarla savaşıyoruz. Ve bu mücadelede Adıyaman’ın haklı bir şekilde zaferle çıkması için bu topraklarda yeniden yaşamın inşası için eski günlerimizden daha güzel bir ortama ulaşabilmemiz için kurumlar arası işbirliğine, dayanışmaya gerçekten ihtiyaç var. Yıkım büyük tablo çok ağır. Bir kentin 70 yıllık bakiyesi 90 saniyede yerle bir olmuş. İnsan kaynağımızı yitirmişiz, ekonomimiz gitmiş, sanayicilerimiz mağdur olmuş. İş insanlarımız esnaflarımız işlerini kaybetmiş. Bu zor koşullarda birlikte çalışmaktan ortak akılla ilerlemekten başka şansımız yok” diye konuştu.

24 bin Adıyamanlı yerinde dönüşüme başvuru yaptı

Deprem afetinde kentteki toplam 116 bine yakın binadan 33 binin hasar aldığını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen; İndere’deki kurdukları şantiyede ciddi büyüklükte konut çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Ayrıca bulvar üzerinde yıkılan yerlerin yeniden inşası için rezerv alan çalışmalarını hızlandıracak girişimlerde bulunduklarını ifade eden Ergezen, şöyle konuştu: “Bulvar mevki ve Mara ve Musalla mahallesinde başlayan kentsel dönüşüm alanımız en kısa sürede tamamlanacak. Bakanlığımız bu bölgede yerinde dönüşüm projesi başlattı. Bu süreçte herkes kendi evini kendi yerinde yapmak için bir araya geldi. 11 ilde yerinde dönüşümde en önde olan ilimiz Adıyaman oldu. Adıyaman’da 24 bine yakın vatandaşımız yerinde dönüşüme başvurdu. Şu an 14 bine yakın vatandaşımız ise yerinde dönüşüm işlemlerini yürütüyor. Tabi ki bu süreçte bakanlık olarak 5 milyar kaynak ayrıldı ve ödeme yapıldı. Bizim amacımız ödemelerin aksamaması.”

Çarşı projesinde ilk etap inşaatı başlıyor

Emlak Konut Adıyaman Bölge Sorumlusu Mehmet Ersev Kuzdan ise, İndere bölgesinde 16 bin bağımsız bölümün inşaatının tüm hızlıyla devam ettiğini belirtti. Kuzdan, “İndere’de şu an beton imalatları yüzde 97 seviyesinde tamamlandı. Yılbaşından itibaren de oturuma başlatacağız. Yerinde dönüşümde de 2.500 konutu şirket olarak yaptırıyoruz. Çarşı projesinin ilk etabının ihalesi yapıldı sözleşmelerimiz imzalanacak ve orada da inşaatlara başlayacağız. Adıyaman’a da çarşı kazandıracağız” dedi.