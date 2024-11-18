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Ev sahiplerinden yeni yöntem... 'Yıllık kontrat' isteği kiracıları isyan ettirdi

Kiralık konutta 'yıllık kontrat' dönemi başladı. Kiracısıyla iletişime geçip zam pazarlığıyla uğraşmak istemeyen ev sahipleri, evlerini yıllık kiralama yöntemine başvuruyor.

Haber Merkezi
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Ev sahiplerinden yeni yöntem... 'Yıllık kontrat' isteği kiracıları isyan ettirdi
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Kirada yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasının ardından ev sahipleri ile kiracılar arasında sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Taraflar sık sık zam konusunda karşı karşıya gelirken, ev sahipleri evlerini yeni bir yöntemle kiralamaya başladı.

Ev sahipleri artık evlerini 'bir yıllığına' kiraya veriyor. Bu yöntemle mülk sahibi, eski kiracılarıyla zam pazarlığı yapıp anlaşmak yerine evi yeni bir kiracıya veriyor. Depozito, emlakçı, nakliye ücretleri adeta ateş pahasıyken bir yıl şartı ise kiracıları daha da zorluyor.

Kiracısını 4 yılda anca çıkartabiliyor

Show Haber'in haberine göre, İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ortalama 4 yıl gibi bir süre içerisinde kiracıları çıkartmanın mümkün olamadığını, bu nedenle ev sahiplerinin kendilerini garantiye almanın yol ve yöntemlerini aradığını söyledi.

Bu nedenle ev sahiplerinin artık bir-iki yıllık kiracı arayışına girdiği belirtilirken, ev sahipleri senesi dolar dolmaz kiracısının evinden çıkmasını istiyor. Kira sözleşmelerine de bu maddeyi ekleyen ev sahipleri, senesi dolan kiracının evinden çıkmasıyla yeni kiracısına evini yüksek fiyattan kiralıyor.

Kimler 1 yıllık ev kiralıyor?

"Evleri bir yıllığına kiralamayı kimlerin kabul ediyor?" sorusuna cevap veren Yeşiltaş, "Atanmış bir öğretmen, memur, hemşire mecburen kabul ediyor. Öğrenciler de mecburen kabul ediyor" diye konuştu.

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