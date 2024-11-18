Bulutistan ve MES4 iş birliği endüstriyel üretim süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandıracak

Üretim süreçleri açısından rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar, dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan yararlanıyor. Endüstriyel üretim süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandırmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen Bulutistan ve MES4 arasında önemli bir iş birliği gerçekleşti. Bu iş birliği, MES4'ün SAP ile entegre olan MES yazılımı çözümleri ve Bulutistan'ın Cloud sistemleri arasında gerçekleşen stratejik ortaklık olarak da tanımlanabilir.

Buradaki hedef, müşterilere bütünleşmiş bir üretim yönetim çözümü sunarak onların operasyonel mükemmelliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır. MES4'ün sağladığı detaylı üretim verileri ile Bulutistan'ın esnek ve güvenilir cloud altyapısı sayesinde, müşterilerin üretim süreçlerini optimize etmeleri ve karar alma süreçlerini iyileştirmeleri de sağlanacak diğer amaçlar arasında gelmektedir.

“Üretim süreçleri optimize edilecek, verimlilik artacak”

Türkiye’nin en büyük yerli bulut hizmet sağlayıcılarından Bulutistan’ın gerçekleştirdiği iş birlikleri ile hizmet verdiği sektörlere katma değer kazandırdığını belirten Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, “Bulutistan ve MES4, endüstriyel üretim süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak için iş birliği yapmaktadır. MES4, SAP ile entegre edilebilen özelleştirilebilir Üretim Yürütme Sistemi (MES) çözümleri sunuyor. Bulutistan ise güçlü ve güvenilir cloud altyapısıyla öne çıkıyor. Bu iş birliği, müşterilere üretim süreçlerini optimize etme, verimliliği artırma ve operasyonel mükemmellik sağlama imkânı sunuyor. Gerçek zamanlı veri erişimi ve analiz imkanlarıyla müşteriler, daha bilinçli kararlar alabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler” dedi.

Bulutistan ve MES4 iş birliği ile, müşterilere ölçeklenebilir, esnek ve güvenilir bir üretim yönetim çözümü sunduklarını kaydeden Gençtürk, bu iş birliğinin endüstri 4.0 dönüşümünü destekleyerek, rekabet avantajı ve operasyonel süreçlerde mükemmellik sağlamayı amaçladığını vurguladı. Gençtürk, sözlerini şöyle tamamladı: “İş birliğimizin başarısı, müşteri odaklı yaklaşımımıza, teknolojiye olan bağlılığımıza ve sektördeki lider konumumuza olan güvenimize dayanmaktadır. Bulutistan ve MES4 olarak, endüstriyel üretim süreçlerini dijitalleştirme yolunda ilerlerken, müşterilerimize birlikte değer yaratmaya devam edeceğiz.”

“Müşterilerin rekabet avantajı elde etmelerini destekleyeceğiz”

Bu iş birliği çerçevesinde sağlanacak rakamsal detayların müşteri taleplerine göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen MES4 Satış ve İş Geliştirme Direktörü Serdar Aksoy, ortak hedeflerinin pazardaki paylarınız artırmak ve mevcut müşterilerine daha iyi hizmet sunmak olduğunu belirtti. Aksoy, “Diğer iş birliklerinden farklı olarak, bu ortaklık MES4'ün SAP ile derin entegrasyonunu ve Bulutistan'ın güçlü cloud altyapısını bir araya getirerek, endüstriyel üretim süreçlerine yönelik kapsamlı ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmayı hedeflemektedir. Bu sayede müşterilere daha fazla değer sağlayacak, operasyonel verimliliklerini artıracak ve rekabet avantajı elde etmelerini destekleyeceğiz. İş birliğimizin temel hedefi endüstriyel üretim süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak ve operasyonel mükemmelliği artırmaktır. MES4'ün SAP ile entegrasyonu ve Bulutistan'ın güçlü cloud altyapısı sayesinde, müşterilere daha esnek, ölçeklenebilir ve verimli bir üretim yöntemi çözümü sunmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz güç birliği, müşterilerin rekabet avantajı elde etmelerine ve operasyonel süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olacak” dedi.