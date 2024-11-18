Eskişehir, Çekya işbirliğiyle raylı sistemlerde rekabet gücünü artıracak

ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB’de düzenlenen toplantıda, Çekya'nın demiryolu sektöründe önemli bir yer tutan VUKV, Gantry Rail, Rubena, SVUM, Smeral ve VZU firmalarının temsilcileri ile Eskişehirli şirketler bir araya gelerek potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak projelerin ele alındığı toplantıda Eskişehir OSB'nin raylı sistemler, havacılık ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Çekya ile bu alanlarda kurulacak iş birliğinin her iki ülkeye de büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Çekya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmine de değinen Küpeli, “Türkiye ve Çekya arasındaki dış ticaret rakamlarına baktığımızda, 2023 yılında Çekya’ya ihracatımız 1,9 milyar dolar, ithalatımız ise 3,8 milyar dolar olmuş. Eskişehir’den Çekya’ya ihracatımız 2023 yılında 8,4 milyon dolar iken ithalatımız ise 13,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Eskişehir OSB olarak, dış ticaret dengesinin her iki ülkenin yararına olacak şeklide daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sektörümüzü uluslararası arenada güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Eskişehir’in demiryolu sektörünü uluslararası düzeye taşımayı hedeflediklerini belirten RSC Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar ise, “Çekya, demiryolu sektöründe Avrupa’da en belirgin partnerlik yapabildiğimiz ve şu ana kadar en olumlu sonuç alabildiğimiz ülke konumunda bulunuyor. Kümemizin kuruluş amaçlarında biri bölgemizdeki tüm raylı sistemler sektör temsilcilerini küresel pazarda güçlendirmek ve özellikle Avrupa birliğindeki firmalarla birlikte stratejik işbirliği yapmalarına katkıda bulunmaktır. Türkiye’deki lokomotif ile vagon çeken ve çekilen araçların en önemli temsilcisi ve üretim üssü olan şehrimiz, bu konuda çok iddialıdır. Bu iddianın devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Özellikle çeken ve çekilen araçlarda demiryolu araçları ve bileşenlerinin Avrupa standartlarına ve teknik şartnamelere uygunluğunu kanıtlayan TSI belgesi şartının zorunlu hale geldiği bilgisini paylaşan Yanar, “Bu şartların yerine getirilmesi ve testinin yapılması için partner olarak çalıştığımız firmalar bugün burada. Kendilerini bu işin dünya çapında liderliğini götüren, Avrupa’daki araçların birçoğunun sertifikasını temin eden firmalardır. Bizim de dünya standartlarında çeken ve çekilen araç yapabilmemiz için bu firmalara çok ihtiyacımız var. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle stratejik iş birlikleri kurma hedefimiz doğrultusunda bu toplantıları çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Toplantıda söz alan CzechTrade temsilcisi Michal Nedelka ise, “Çek firmalarının Türkiye’deki partnerlerle ilişkilerini ve yatırımlarını kurduğumuz ajansla temsil ediyoruz. Asıl hedefimiz Çek ve Türk firmaları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve artırmak” dedi. Konuşmaların ardından Çek firma temsilcileri sektörel çalışmalarını ve projelerini tanıtan sunumlar gerçekleştirdi.