'6. Bölgede teşvik süresi dolan şirketlerin destekleri devam etmeli'

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Mevcut teşvik sisteminin teşvik süresi dolan şirketler ve istihdamın devamlılığını sağlayacak teşvikler noktasında 2 etapta değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentte teşvik belgesi ile üretim yapan şirketlerin yüzde 19’unun destek süresinin yıl sonunda biteceğini açıkladı. Kent istihdamın yüzde 31’inin teşvik sistemi sayesinde yaratıldığına dikkat çeken Mehmet Kaya, “Yeni teşvik sisteminde destek süresi biten şirketlerimize yeni destekler sağlanmasını talep ediyoruz. Çünkü teşvikte istihdamın önündeki vergi yükünün kaldırılmasının en olumlu sonuçları 6. Bölgede gerçekleşti. 1’inci bölgeden sonra istihdamını en çok artıran 2. Bölge bizim bölgemizdir. Yeni dönemde yapılması gereken öncelikle teşvik sisteminin istihdama katkı sağlayacak şekilde devamının sağlanmasıdır. Söz konusu şirketlerimizin mevcut durumları ile ilgili analiz sürecimiz devam ediyor. Sahadaki ilk tespitlerimiz istihdama yönelik destekler kesildiği taktirde mevcut istihdamlarında azalmaya gidileceği yönünde. Kent ekonomimiz için bu durum ayrıca istenmeyen olumsuz durumları da beraberinde getireceği unutulmamalıdır” dedi.

“Şirketlerin nitelikli personel yetiştirmesine yönelik ek teşvikler sağlanmalı”

Yeni teşvik yasasında istihdamı desteklerine ek olarak nitelikli personel yetiştirmeye yönelik ek desteklerin de gerekli olduğunu ifade eden Mehmet Kaya, “Neredeyse tüm sektörlerimizin temel sorunlarından birisi nitelikli personel sorunudur. Şirketlerimizin ihtiyacı olan personellerin yetiştirilebilmesi için yeni teşvik döneminde özel destekler bekliyoruz. Bölgemizin genç nüfusu da dikkate alınarak bazı sektörlerin yalnızca bölgemizde desteklenmesi oldukça önemli bir adım olabilir. Gençlerimizin eğitim sürecini teşvik edecek uygulamaların da teşvik sistemine eklenmesini istiyoruz. Mesleki eğitim altyapımızın sürdürülebilir şekilde gelişimi için kamu kurumlarının yanı sıra şirketlerimize de özel destekler sağlanmalı. Eğer bu alanda destekler sağlanırsa kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler arasında daha güçlü bağlar kurulabilir. Diyarbakır TSO olarak söz konusu firmalarla iletişim halindeyiz. Hem şirketlerimizin hem de kentimizin istihdamlarının dolayısıyla ihracatının korunması için girişimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizin ekonomi yöneticilerinin de bu hassasiyetleri dikkate almasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Teşvik sistemine imalatçı küçük sanayiciler ve esnaflar da dahil edilmeli”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, teşviklerin sona erecek olmasının hem mevcut yatırımcıyı hem de şehre yatırım düşüncesinde olan iş insanlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Malatya iş dünyasının deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğini anımsatan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Büyük depremler yaşamış şehrimizin ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunan bu teşviklerin devam etmesi elzemdir. Yılsonu itibariyle 6. Bölge teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. Bölge teşviklerine düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Teşviklerin devamının sağlanmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz. Ekonominin temel taşları olan OSB dışındaki çarşı esnafımız ve küçük sanayi sitelerinde faaliyette bulunan imalatçı firmalarımızın da 6. Bölge teşviklerinden faydalandırılmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni teşvik sisteminin netleşmemesi, yeni yatırımları olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa’da pek çok alanda sanayi yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, yeni dönem bölgesel teşvik uygulamalarının kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle özellikle yeni yatırımların durduğunu söyledi. Mehmet Yetim, şöyle devam etti: “Bölgesel teşvik uygulamaları sayesinde bugüne kadar kentimizde ayakkabı ve transformatör sanayicileri ciddi bir kümelenme oluşturdu. Ayrıca seramik, porselen tarım makineleri ve hazır giyim sektörlerinde ciddi gelişimler sağlandı. Kentimizin sürdürülebilir kalkınma atılımının gerçekleşebilmesi için bir an önce yeni bölgesel teşvik uygulamalarının kamuoyuna duyurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca yeni dönemde uygulanan mevcut gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği: faiz desteği: yatırım yeri tahsisi: katma değer vergisi iadesi gibi teşviklerin devamının sağlanmasını talep ediyoruz.”