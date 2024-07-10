Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile enerji iş birliğini artırmayı hedefliyoruz

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında, mevcut proje portföyünün yanı sıra enerji dönüşümünü hızlandırmak için uluslararası finansal kuruluşlarla iş birliğinin ileri seviyeye taşınması gerektiğini söyledi.

"Dünya bankası ile iş birliğini artırmayı hedefliyoruz"

Sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç olan enerji dönüşümünün kritik yönlerini tartışmak, enerji dönüşüm hedeflerine yönelik yol haritasını belirlemek ve bu konuda Dünya Bankası ile iş birliğini geliştirmeye yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere çalıştay düzenlendiğini aktaran Bayraktar, iklim değişikliğinin kalıcı etkilerine karşı uluslararası finansal kuruluşlar dahil birçok paydaşla iş birliğinin önemli olduğunu anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini emniyete almak ve ithalat bağımlılığını azaltmaya çalışan bir ülke olduğunu belirterek enerji dönüşümünde stratejik adımlar atılması ve enerji dönüşümü sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sadece enerjide değil sanayide, tarımda, ulaştırmada, binalarda birçok farklı sektörde enerji verimliliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji, hidrojen, geçiş yakıtı olarak doğal gaz ve nükleer enerjinin önemli rolü olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri var"

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri olduğunu, Dünya Bankasının Türkiye'yi yakından takip ettiğini aktararak bu alanda kurulu gücü artırmak, somut hedefler ortaya koymak ve çeşitli projeleri hayata geçirmek aşamasında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve diğer kuruluşlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.

"Dünyada her yıl 2-3 trilyon dolarlık yenilenebilir yatırımı gerekiyor"

Dünya Bankası Enerji ve Ekstraktifler Küresel Direktörü Demetrios Papathanasiou da iklim değişikliği krizinin ve enerji güvenliği problemlerinin herkes için sorun olduğunu vurgulayarak "Bu sorunların diğer yüzü ise temiz enerji fırsatıdır. Dünya çapında temiz enerji yatırımlarını ve üretimini artırmak için bir kararlılık görüyoruz." diye konuştu.