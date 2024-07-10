Kadir İnanır entübe mi edildi? Açıklama geldi: İddialar yalan, tedbir amaçlı yoğun bakımda

Kadir İnanır, geçen mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı. Ancak akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İnanır’ın entübe edildiği ve doktorlarının çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu söylediği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İnanır'ın 25 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural iddialara yanıt verdi.

Kural, şunları söyledi:

“Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.”

"Gündemi de hastanede yakından takip ediyor"

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın fizik tedaviden 10 gün sonra yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldığını da söyledi:

“Kadir İnanır hayata daha çabuk karışmak isteyen, güçlü bir karakter. Bu tür süreçler çok kolay değil. Toparlanmasının uzun süreceğini de biliyorduk. Saygılı, sabırlı ve özenli olmak gerekiyor. Çıkan iddialar ise Kadir İnanır’ı çok üzüyor. Kadir bey, gündeme dair tüm haberleri yakından takip ediyor. Suriye görüşmelerini, mültecilerin durumunu, milli maçları konuşuyoruz.”

"İyi ve kötü günde diye yola çıktık"

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın hep yanında olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Her gün 8-10 saat yanındayım. İyi günde kötü günde diye yola çıkarsınız ve hep yanında olursunuz. Çünkü hayat bunu gerektirir.”