İşverenler yaratıcılık peşinde: Sanat tarihi mezunları mühendisleri geride bıraktı

ABD Merkez Bankası (New York FED) verilerinde, yeni mezunların işsizlik oranları dikkat çekici oldu. Antropoloji ve fizik bölümlerinin ardından en yüksek işsizlik oranı bilgisayar mühendisliğinde görülüyor.

STEM olarak kısaltılan fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) alanları güçlü iş olanaklarına sahip bölümler olarak algılanırken, teknolojik gelişmeler ve eğitim sistemleri nedeniyle bu algı değişmeye başlıyor.

Son rapor, bazı beşerî bilimler bölümlerinin teknik bölümlere göre daha iyi istihdam edilebildiğini ortaya koydu.

Bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisliği mezunlarında işsizlik oranları il 10’da yer alırken, sırasıyla yüzde 6,1 ve 7,5 oldu. Bu oranlar ülkedeki işsizlik ortalamasının üzerinde olurken, finans, endüstri mühendisliği, ekonomi gibi bölümler de ortalamanın üzerinde yeni mezun işsizliğe sahip olan bölümler olarak görülüyor.

En düşük işsizlik hangi bölümlerde?

Sanat tarihi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 3 olurken, yeni mezun işsizliğinin en düşük olduğu bölümlerde ilk sırada yüzde 0,4 ile beslenme bilimleri mezunları geliyor. Onu, yüzde 0,7 ile inşaat hizmetleri ve yüzde 1 ile hayvan ve bitki bilimleri izliyor.

ABD’de yeni mezun işsizliği mart ayında yüzde 5,8’e yükseldi. Bu oran önceki yıl yüzde 4,6 olmuştu. Times of India verilerine göre, işsizlik maaşı alan Z kuşağı sayısı son 1 yılda yüzde 32 oranında artış gösterdi.

Maaşlar zirvede!

Yeni mezunların aldıkları ortalama maaşlara bakıldığında ise mühendislikler zirvede yer alıyor. En yüksek maaşı alan ilk 10 bölümün 9’u mühendislik oluyor.

Hatta ilk iki sırada yeni mezun işsizliğin en yüksek olduğu bilgisayar bilimleri ve mühendisliği bulunuyor. Bu alanlarda yeni mezunların ortalama maaşları 80 bin dolar seviyesinde olurken, bu alanlarda okuldan çıkar çıkmaz iş bulmak zor gibi görünse de yetersiz istihdamda ise düşük oranların olması; işsiz kalmanın çok uzun sürmediği ya da işe alımlarda kriterlerin değişmeye başladığı gibi sinyaller de veriyor.

İşe alım kriterleri değişiyor mu?

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock Operasyon Direktörü Robert Goldstein, geçen yıl bir konferansta yaptığı konuşmada, bu değişime yönelik şunları söylemişti:

“Tarih, İngilizce gibi finansla ya da teknolojiyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda eğitim almış kişilere ihtiyacımız olduğuna her geçen gün daha çok inanıyoruz.”

CNBC’ye göre, yapay zekânın yükselişi, yaratıcılık ve yenilikçi düşünme gibi “soft skill” (sosyal beceriler) olarak adlandırılan becerilere olan talebi artırıyor. Bu beceriler genellikle beşerî bilimlerin (liberal arts) eğitimleriyle geliştiriliyor.

"Hemşirelik dirençli bir alan"

LinkedIn’in “Skills on the Rise” (Yükselen Beceriler) raporuna göre, 2030 yılına kadar çoğu meslekte kullanılan yeteneklerin yüzde 70’i yapay zekâ nedeniyle değişmiş olacak.

Öte yandan, hâlâ güçlü talep gören bazı teknik beceriler de var. Sağlık sektörü bu alanların başında geliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2033’e kadar her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni sağlık pozisyonunun açılacağını öngörüyor.

New York Fed’e göre, hemşirelik mezunlarının işsizlik oranı yalnızca yüzde 1,4, sağlık hizmetleri alanında bu oran yüzde 2,2 iken, tıbbi teknisyenlerde yüzde 2,8 seviyesinde oluyor.

İş ilan platformu Indeed’in Sağlık Stratejisti Travis Moore, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ekonomik belirsizlik dönemlerinde bile hemşirelik son derece dirençli bir alan” diyor. Her ne kadar hemşirelik mezunlarının kariyerlerinin başındaki medyan maaşı 65 bin dolar gibi nispeten düşük bir seviyede olsa da uzun vadeli iş güvencesi açısından sağlam bir tercih olarak öne çıkıyor.