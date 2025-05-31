Asgari ücretli, Michelin yıldızlı restoranda yemek yiyebilir mi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Michelin yıldızı alan restoranlar dünyada tercih edilen yerler haline geliyor. Birçok farklı kategorisi bulunan yıldızlar, Türkiye’de en fazla 2 yıldızla temsil ediliyor. 2 Michelin yıldızı bulanan tek restoranın fiyatlarını ABD, Fransa ve Almanya’daki aynı kategorideki restoranlarla karşılaştırdık.

İstanbul’daki Türk Fatih Tutak, Türkiye’de 2 yıldıza sahip tek restoran olurken, Türk mutfağına yönelik önemli lezzetler barındırıyor. “Bilindik tatlara yeni bir boyut kazandırılan” restoranda menü halka açık sunulmazken, tadım menülerinin fiyatları internet sitesinde yer alıyor. Ancak önce yurt dışı muadillerine bakalım.

ABD’de 2 Michelin yıldızlı restoranların fiyatları

New York’ta 20. Cadde’deki Odo isimli restoranda Japon mutfağı örnekleri sunulurken, rezervasyonda fiyatlar öğle yemeği için kişi başı 150 dolardan (5.866,5 TL) 6 çeşit, akşam yemeği için de kişi başı 270 dolardan (10.559,7 TL) 8-9 çeşit olarak belirtiliyor.

New York’ta The Modern isimli restorandaysa akşam yemeği için iki çeşit menü bulunuyor. Biri kişi başı 175 (6.844,25 TL), diğeri de 275 dolar (10.755,25 TL) olarak belirtiliyor.

Miami’deki L'Atelier de Joël Robuchon’da 4 servislik “Bahar” menüsü kişi başı 195 dolar (7.626,45 TL), 7 servislik “Evrim” menüsü ise kişi başı 295 dolar (11.537,45 TL) olarak görünüyor.

Fransa’da 2 Michelin yıldızlı restoranların fiyatları

Kuzey'deki Lille yakınlarındaki Marcq-en-Baroeul'da bulunan restoran Rozo'nun menüsünde 4 seçim bulunuyor. Öğle yemeği için “Taslak” menü giriş, ana yemek ve tatlı olarak 59 Euro (2.630,22 TL), “Nüans” menüsü seçime bağlı 3 servisle 85 Euro (3.789,30 TL) olarak görünüyor. Akşam yemeği için de 5 servisli menü 135 Euro (6.018,30 TL), 7 servisli menü 160 Euro (7.132,80 TL) olurken, yiyecek ile içecek eşleştirmesi istediğinizde sırasıyla 60 (2.674,80 TL) ve 84 Euro (3.744,72 TL) ekliyorsunuz.

Le Jules Verne restoranda akşam yemeği için 5 servisli menü 290 Euro’dan (12.928,20 TL), 7 servisli menü ise 320 Euro’dan (14.265,60 TL) başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Villa Rene Lalique’de ise restorandaki fiyatlarda 6 servisli menü 240 Euro (10.699,20 TL), 8 servisli menü ise 270 Euro (12.036,60 TL) olarak fiyatlanıyor.

Almanya’da da Ikigai restoranda kendi ismini taşıyan menünün fiyatı 269 Euro (11.992,02 TL), daha sade olan Midori menüsü ise 209 Euro (9.317,22 TL) olarak fiyatlanıyor.

Türkiye’de 2 Michelin yıldızlı restoran fiyatları

Turk Fatih Tutak’ta 14 servislik tadım menüsü deneyimi, kişi başı 11.900 TL olarak fiyatlandırılıyor. Kurlara bakıldığında 304 dolar ya da 267 Euro ediyor.

Rezervasyonun 5.900 TL’si ön ödeme olarak alınırken, yüzde 12 de servis ücreti ekleniyor. Bu da kişi başı 1.428 TL ediyor.

Menüye ek olarak yemeklerin yanında şarap içmek ve bu konuda danışmanlık almak isteyen olursa 7.900 TL, alkolsüz içecek tercih edenler için de yine içecek seçimlerini şef yaparsa 3.200 TL de ekleniyor.

Asgari ücretli karşılaştırması

Asgari ücretli birinin gitmesi açısından bakıldığında ise tablo şu şekilde oluyor:

ABD’de saatlik asgari ücret 7,25 dolar olurken, haftada 40 saat çalışma üzerinden aylık asgari ücret ortalama 1.160 dolar oluyor. En ucuz menüyü yaklaşık 8 kez, en pahalı menüyü yaklaşık 4 kez yiyebiliyor ABD’deki bir asgari ücretli.

Fransa’da da saatli asgari ücret 11,88 Euro olurken, aylık yaklaşık 1.901 Euro’ya denk geliyor. En pahalı menüyü yaklaşık 6 kez, en ucuz menüyü de 32 kez yiyebiliyor.

Almanya’da da bir asgari ücretli Michelin yıldızlı bir restorana gitmek istese saatlik 12,82 Euro’dan ayda 2.051 Euro maaşıyla en pahalı menüden 7 kez, en ucuz menüden 10 kez yiyebiliyor.

Türkiye’de ise bir asgari ücretli biraz zorlarsa Michelin yıldızlı bir restoranda ayda 2 kez başka bir şey yememek koşuluyla yemek yiyebiliyor.