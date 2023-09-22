Chevron LNG tesislerinde anlaşma sağlandı

Chevron ve işçi sendikaları, Avustralya'nın önemli sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinde yaşanan grevleri sona erdirmek için anlaşmaya vardı.

İki büyük sendikanın oluşturduğu Offshore Alliance, ücret ve koşullar konusunda önerilen bir uzlaşmayı kabul ettiklerini ve endüstriyel eylemleri askıya alacaklarını doğruladı.

Avustralya İşçi Sendikası Batı Avustralya Sekreteri Brad Gandy yaptığı açıklamada, "Offshore İttifakı şimdi Chevron ile birlikte çalışarak anlaşmanın taslağını tamamlayacak ve üyeler kısa süre içinde mevcut endüstriyel eylemi sona erdirecek" dedi. Gandy, anlaşmanın ücret, iş güvenliği ve kadrolar gibi konularda iyileştirmeler içerdiğini söyledi.