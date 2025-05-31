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İran, nükleer stoklarını artırmaya devam ediyor

UAEA, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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İran, nükleer stoklarını artırmaya devam ediyor
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükselttiğini bildirdi.

UAEA'nın her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı raporda, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Şubat 2024'teki son raporda İran'ın 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu, 133,8 kilo artırarak 408,6 kilograma yükselttiğine dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke." ifadesini kullandı.

Grossi, bir kez daha Tahran yönetimine seslenerek, "İran'ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum." dedi.​​​​​​​

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