Dönmez: Türkiye, doğalgaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip

Mehmet KAYA / ANTALYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanında yeni dengenin ne zaman kurulabileceği konusunun belli olmadığını söyledi. Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'nin açılışında konuşan Dönmez, bu belirsizlik ortamında Türkiye’nin enerjinin her alanında altyapı ve diğer yatırımları yaptığını hatırlattı. Bunlar içinde doğalgaza yönelik olanların altını çizen Fatih Dönmez, Rusya’nın Türkiye’de gaz merkezi kurma önerisinin olduğu bir ortamda, bu öneriye atıf yapmadan Türkiye’nin doğalgazda merkez olma iddiasını hatırlattı.

Fatih Dönmez, Türkiye’nin bu istek ve projesinin yeni olmadığını, yıllardır bu yönde hazırlıklar yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Fiyatların serbest piyasada oluştuğu Organize Toptan Doğal Gaz Piyasasına ve Vadeli Gaz Piyasasına sahibiz. TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dâhil olunca elimiz daha da güçlenecek. Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergâh çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’den gelecek yeni doğal gaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj iş birlikleri için görüşmeler yaptık.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip. İlaveten, yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor”

"Çin-Avrupa dengesi ne zaman oluşur bilmiyoruz, enerji sanayileşmemizi hızlandıracağız”

Enerjin ve diğer konularda en önemli sorunun öngörülebilirlik olduğunu belirten Fatih Dönmez, çok boyutlu dengesizlikler olduğunun altını çizdi. Bunlardan birinin Çin’de yaptırılan üretimin ülkelere geri döndürülmesi girişimleri olduğunu kaydeden Dönmez, “Dünya ne yaparsa yapsın, Çin tüm bu yapılanların toplamından daha fazlasını, sübvansiyonlu elektrik ve desteklerle yapıyor. Bugün Batı’daki mevcut üretim kapasitesinin kat be kat fazlası Çin’de var. Ufukta görünen bu tahterevallinin dengesinin bir şekilde değişeceği. Dengeler kararlı bir noktadan, kararsız bir noktaya doğru salınmaya başladığında, tekrardan kararlı olması belli bir zaman alacak. Ve biz hala ufukta o kararlı noktayı göremiyoruz. Bu dönemlerde tek bir geçer akçe var: Enerji sanayileşmemizi hızlandıracağız” dedi.

Enerji Bakanı’ndan enerji sanayileşmesi için Türkiye++ stratejisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, batının Çin’e devrettiği enerji sanayisini geri taşımak istediğini ve büyük teşvikler verdiğini söyledi. Gündemin enerji üreten sistemlerin sanayisine, teknoloji-fiyat-servis temelli tartışmalara döneceğini vurgulayan Bakan Dönmez, “Bu üç noktada adım atarken, ülkemizin ekonomik büyüklüğü bize yetmez. Bizim çevre veya iş birliği yapabileceğimiz uzak coğrafyalarla daha büyük bir ekonomik alanı hedeflememiz gerekir. Ki bunun tohumlarını atmaya başladık. Bu sebeple de teknoloji-fiyat-servis denklemini, sadece iç değil Türkiye++ (Türkiye artı artı) bir piyasa için hedeflememiz gerekir. Bu kavramı şöyle açıklayayım. Enerji teknolojilerinde önce ülkemiz, sonra yakın coğrafyamız, en nihayetinde de bütün dünya artık hinterlandımız içerisinde olacak” dedi.

Hidrojen enerjisi yatırımı hayata geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TENMAK’ın hidrojen enerjisi için yürüttüğü AR-GE alanında somut çıktılar arayışı aşamasına gelindiğini, TENMAK’ın sorumluluğunda; hidrojen üretimi, depolaması ve dağıtımından oluşacak bir hidrojen değer zinciri oluşturmak için, yakıt pilleri, karbondioksit tutma alanlarında proje çağrısına çıkılacağını duyurdu. Dönmez, 2030’a kadar 2GW hidrojene dayalı enerji kapasitesinin 2053’e kadar 70 GW hedeflendiğini, 2035 yılına kadar da hidrojen üretim maliyetini 2,4 dolardan 1,2 doların altına indirmenin amaçlandığını söyledi.

Karadeniz gazı için altyapı hazırlanıyor

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın şebekeye verilmesi konusunda yatırımların hızla devam ettiğini belirterek, Cumhuriyetin 100. Yılı olan Ekim 2023 için koydukları hedefin geçerli olduğunu kaydetti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu:

Enerji güvenliğini sağlayacağız

Zirvenin açılış töreninde konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin son dönemde yaptığı girişimlerle uzlaşmaz taraf olduğunu gösterdiğini belirtti. KKTC’nin başta yenilenebilir enerji olmak üzere geliştireceği projelerle enerji güvenliğini sağlayacağını belirten Bakan Amcaoğlu, bu alanda yatırımlara açık olduklarını vurguladı. Zirvenin açılış oturumunda Zirve Başkanı Mustafa Karahan, Sabancı Holding Enerji Başkanı Kıvanç Zaimler, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, AK Enerji’den Serhan Gencer de katıldı.