Hasat bitti, tarım sahalarındaki kaçak trafolar bitmedi! Şanlıurfa’da 15 büyük kaçak trafo yakalandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde enerji dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik özellikle yaz aylarında artan ve tarımsal sulamadan kaynaklı kaçak elektriğe karşı çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal sulama nedeniyle öngörülemez boyutlara ulaşan kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla dronelar ile denetimler gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu yöntemle kaçak trafoların yerini belirliyor. Şirket bu doğrultuda son olarak Şanlıurfa’nın Harran ve Viranşehir ilçelerinde savcılık kararıyla, tarımsal sulamada kullanılan toplam 2.200 KVA gücündeki 15 kaçak trafoya el koydu.

Güvenlik önlemleriyle yürütülen operasyonlar

Kayıt dışı oldukları belirlenen trafolara yönelik el koyma kararları, hasat dönemi sona erdikten sonra alındı. Bu kapsamda Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, bahse konu olan kayıt dışı trafolardan beşine el koymak üzere Harran ilçe merkezi ve kırsal Meydankapı Mahallesi'ne gitti. Jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda, her biri 100 KVA gücünde üç adet, 160 ve 50 KVA gücünde iki adet olmak üzere toplam beş trafoya el konuldu. Ayrıca aynı yerde kullanılan beş dağıtım panosu ve altı kumanda panosunun da sökülerek muhafaza altına alındı. Dicle Elektrik, bölgede kaçak elektrikle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Viranşehir’de on kaçak trafoya el konuldu

Dicle Elektrik ekipleri, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde de alınan haciz ve savcılığın el koyma kararları doğrultusunda, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri altında toplam 10 kaçak trafoya el koydu. Bu trafoların dokuzunun 160 KVA, birinin 250 KVA olmak üzere toplam 2.200 KVA gücünde olduğu tespit edildi. Kayıt dışı elektrik tüketimi için kullanılan ve yaklaşık 750 hanenin enerji ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip olan 15 trafo, ekipmanlarıyla birlikte güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.