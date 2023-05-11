Irak'tan Ceyhan boru hattı talebi

Reuters'ın haberine göre, Irak hükümeti, Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışının yeniden başlaması için Türkiye'ye resmi talep iletti.

Kuzey Irak'taki yarı özerk Irak Kürt bölgesel yönetiminden Türkiye'nin Ceyhan limanına uzanan boru hattında sevkiyatlar yaklaşık yedi hafta önce kesilmişti. Resmi taleple ilgili bilgiyi üç kaynak verdi.

Üç kaynaktan biri ve farklı bir sektör kaynağı, Türkiye'nin devlet enerji şirketi BOTAŞ'a resmi talep iletilmeden önce Irak Kürt bölgesel yönetiminin alıcılarından bazılarının haftalar süren görüşmelerin ardından Irak'ın ham petrol şirketi SOMO ile Salı ve Çarşamba günleri anlaşma imzaladıklarını belirttiler.

Irak petrol bakanlığı ile Türkiye enerji bakanlığı konuya dair sorulara henüz yanıt vermedi.