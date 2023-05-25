Rus yakıtını Asya kullandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı petrol ambargosunun ardından Asya ülkeleri Rus vakum gaz yağı (VGO) ve fuel oil ihracının yapıldığı ana noktalar olmaya devam etti. Söz konusu bilgi, Refinitiv'in verilerine ve işlemcilere dayandırıldı.

Bir işlemci, "Arıtım ve yakıt ikmali için epey istikrarlı akış var" dedi.

AB, Şubat ayında Rusya'nın petrol ürünlerine yönelik ambargo uygulamaya başlamış ancak kısıtlamaların Ağustos 2022'de kısmen uygulanmaya başlanmış olması nedeniyle fuel oil ve VGO sevkiyatları zaten başka noktalara yönlendirilmişti. O zamandan bu yana yakıt ihracatının ağırlığının Asya ve Orta Doğu'ya kaydırılması ve gemiden gemiye yapılan aktarmalar yaptırımlardan kaçınmak için en çok tercih edilen yöntemler oldu.

Refinitiv'in verilerine göre, ambargo kapsamında kalan Rus petrolünün başlıca ithalatçıları hâline gelen Çin ve Hindistan yıl başından bu yana Rus limanlarından sırasıyla yaklaşık 2.6 milyon ton ve 2.1 milyon ton kirli petrol ürünü ithal etti. İki ülke fuel oil ve kendi rafinerilerinde işlemek için VGO satın aldı.

Refinitiv'in verilerine göre, Rusya'dan çıkan fuel oil ve VGO'nun ihraç edildiği başlıca beş ülke arasında yer alan Singapur ve Malezya toplam yaklaşık 3.5 milyon ton ürün satın aldı.

Türkiye ve Suudi Arabistan ise ayrı ayrı yaklaşık 1.6 milyon ton Rus petrol ürünü aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ana aktarım noktası ve yakıt harmanlama merkezi Fujairah ise yılın başından bu yana yaklaşık 1.4 milyon ton fuel oil ve VGO aldı.

Yunanistan'ın Kalamata limanının yakınında yapılan gemiden gemiye aktarmalar ise Rusya'dan gelen kirli petrol ürünü miktarının zirveye çıkmasını sağladı. 2022'de toplam 8 milyon ton olan Rus kirli petrol ürün satışı, 2023'ün başında yaklaşık 2.7 milyona ulaştı. İşlemciler bu yüklerin çoğunlukla Asya'ya gittiğini belirttiler.

Bir işlemci, "(Ana varış yerleri) Çin ve Singapur'du; bazı yükler Hindistan'a gitti" dedi.