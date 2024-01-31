Türkiye Avrupa’nın en büyük kömür tüketicisi olma yolunda

Düşünce kuruluşu Ember’ın verilerine göre, 2023 yılında kömür yakarak 117,6 terawatt saat (TWh) elektrik üreten Türkiye’nin karbondioksit salımı da 118 milyon tonla rekor düzeye ulaştı.

Aynı dönemde Almanya’da kömürle üretilen elektrik enerjisi miktarı 117,9 TWh, Polonya’da ise 97 TWh olarak belirlendi.

Avrupa’nın en fazla kömür kullanan ülkeleri listesindeki bu değişiklik, Almanya ve Polonya’nın geçen yıl kömür tüketimini azaltarak diğer enerji alternatiflerine başvurması, Türkiye’nin ise mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, daha az maliyetli olan kömürden elektrik üretme seçeneğini tercih etmesinden kaynaklanıyor.

Reuters haber ajansında yer alan haberde, Türkiye’nin dünyanın en yüksek enflasyon artış oranına sahip olması ve Merkez Bankası’nın tartışmalı faiz politikaları sonucunda, doğalgaz ithalatında düşüş kaydedildiğinin altı çiziliyor.

Elektrik üretiminde kömür kullanımı yüzde 37'ye yükseldi

Habere göre, gemicilik faaliyetlerini izleyen Kpler şirketi verileri, 2023 yılında Türkiye’nin LNG ithalatında 2022 yılına göre yüzde 8,2 azalma kaydedildiğini gösteriyor. Kpler kayıtlarına göre ayrıca Türkiye’de geçen yıl 2019 yılından bu yana en düşük oranda LNG ithalatı gerçekleşti.

İthalattaki bu düşüş, elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının da aynı oranda gerileyerek 66 TWh’ye kadar inmesine neden oldu. Bu, son 4 yıl içinde Türkiye’de doğalgaz ile elektrik üretiminde kaydedilen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de elektrik üretiminde kömür kullanma oranı 2022 yılında yüzde 35,4 iken, 2023 yılında yüzde 37’ye yükseldi.

Kpler verilerine göre, Türkiye’nin geçen yıl toplam kömür ithalatı bir önceki yıl olduğu gibi yaklaşık 39,3 milyon tonda kaldı. Ancak Rusya’dan ithal edilen termik kömür miktarı 2022 yılına göre yüzde 25 artarak 22,8 milyon tona yükseldi.

Rusya'dan kömür ithalatı arttı

Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği kömür oranı 2022 yılında yüzde 46 iken, 2023 yılında yüzde 58’e kadar yükseldi. Bu oran 2018 yılında ise sadece yüzde 22,8 olarak kaydedilmişti.

Rusya’dan kömür ithalatını arttıran Türkiye; Kolombiya, Güney Afrika ve Kuzey Amerika’dan kömür ithalatını ise büyük oranda azalttı.

Uzmanlar, rüzgar ve güneş enerjileri gibi yenilenebilir kaynakların kullanımındaki maliyet artışı nedeniyle Türkiye’nin 2024 yılı boyunca da elektrik üretiminde Rusya’dan ithal ettiği kömüre bağlı kalacağı tahmininde bulunuyor.

Bu da, Türkiye’nin enerji üretiminde Avrupa’nın en büyük kömür tüketicisi olma yolunda olduğu anlamına geliyor.