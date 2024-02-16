Sırbistan’da yatırımcı bulmak isteyen firmalar WindoShow’da buluşacak

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Pencere sektörünün Balkanlar’daki en büyük ticari etkinliği WindoShow 2024, Güneydoğu Avrupa’nın en büyük yapı fuarı SEEBBE ile güçlerini birleştirdi. WindoShow, SEEBBE ile eş zamanlı olarak 22-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Balkanlar'daki en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Tüyap Fuarcılık Grubu ve iştiraki International Trade Fair (ITF) tarafından düzenlenecek. Uluslararası pencere, kapı, cam ve ekipmanları fuarı olan WindoShow, sektördeki en son teknolojik gelişmeleri ve inovasyonları sergileyerek katılımcılara sektör profesyonelleri, mimarlar, müteahhitler ve diğer endüstri liderleriyle tanışma ve iş bağlantıları kurma şansı vererek, rekabet avantajı kazanma fırsatı sunuyor.

Yapı sektörü profesyonelleri ile önemli ticari bağlantılar kurulması hedefleniyor

Geniş ve nitelikli bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapan fuar, katılımcılar için potansiyel müşteri bulma ve ürünlerini geniş kitlelere tanıtma konusunda değerli bir fırsatlar yaratıyor. Bu yıl 48’incisi düzenlenecek olan SEEBBE ile birlikte iş birliğine giden WindoShow; katılımcılarına, yapı sektörü profesyonelleri ile önemli ticari bağlantılar kurma, geniş ve nitelikli ziyaretçi kitlesine doğrudan erişme imkanı sağlıyor. Fuarda, pencere mekanizmaları, profil işleme - pencere imalat makineleri ve yardımcı ekipmanlar, pencere sistemleri, panjur ve tamamlayıcı ürünleri, cephe sistemleri, alüminyum işleme teknolojileri, makineleri, ürün, aksesuar ve ham maddeleri, cam ürünleri ve uygulamaları, cam işleme makineleri ve üretim teknolojileri, kapı ürünleri, kapı aksesuarları ve teknolojileri sergilenecek.

WindoShow, firmaları ikinci kez Balkanlar’a taşıyacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan International Trade Fair (ITF) Genel Müdürü Fatih Özmert, “İlkini geçtiğimiz yıl Türkiye’den sektörünün en önemli firmalarıyla Belgrad Fuar Merkezi’nde düzenlediğimiz WindoShow, katılımcılarının aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti. Balkanlar coğrafyasının yanı sıra Avrupa’dan da yüzlerce ziyaretçi ağırladığımız fuar, yeni ihracat bağlantıları için çıta yükseltiyor. SEEBBE ile paylaştığı sektörlerin sinerjisini ortaya çıkaracak ve eş zamanlı olarak 25.000 metrekarelik bir alanda düzenleyeceğimiz fuarlar 30 bin civarında profesyonel iş insanını ağırlamaya hazırlanıyor. Sektörün büyük buluşmasına ihracat hedeflerini güçlendirmek isteyen tüm katılımcıları davet ediyoruz” dedi.

48. SEEBBE Fuarı’nda devlet teşviki

1976 yılında ilki gerçekleştirilen SEEBBE, yapı endüstrisi için seramik, sıhhi ve banyo ekipmanları, kapılar, pencereler ve ilgili teknolojiler, şantiye teknolojileri, yapı malzemeleri üretimi için makineler gibi ürün gruplarına sahip. Güneydoğu Avrupa bölgesinde sektörün en önemli fuarı olarak kabul edilen SEEBBE’nin milli katılım organizasyonu Tüyap Fuarcılık Grubu yapıyor. SEEBBE, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ​2024 yılında bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alıyor. Türkiye’den fuara katılacak firmalara metrekare başına 6905 TL tutarında destek verilecek, benzer desteğin WindoShow için de çıkması öngörülüyor. Bu iş birliği, katılımcılara sadece pencere, kapı ve cam sektörleriyle değil, aynı zamanda genel yapı sektörüyle ilgilenen bir kitleye ulaşma imkanı sağlıyor.