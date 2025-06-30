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2-5 Temmuz'da gıda endüstrisinin kalbi İstanbul’da atacak

Gıda ve içecek sektörünün tüm bileşenlerini aynı çatı altında buluşturan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Federal Fuar ve So Fuar iş birliğiyle düzenlenen fuar yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olacak. “Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları” mottosuyla düzenlenen fuara 17 ülkeden katılımcı, 120 farklı ülkeden ise 15 binden fazla profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Fuar bu yıl altı ayrı tematik bölümde organize edilecek.

Haber Merkezi
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2-5 Temmuz'da gıda endüstrisinin kalbi İstanbul’da atacak
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VEYSEL AĞDAR – İSTANBUL

F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

“Etkili bir ticari eşleştirme platformu”

“F İstanbul yalnızca bir ihracat fuarı değil, aynı zamanda üreticiyle alıcıyı doğrudan buluşturan etkili bir ticari eşleştirme platformu” diyen So Fuar İcra Kurulu Üyesi Alaaddin “Sadece gıda üreticileri değil, gıda teknolojileri, ambalaj ve paketleme firmaları da fuarda yer alacak. Türkiye genelindeki yerel market zincirleri, büyük gıda toptancıları ve uluslararası satın alma profesyonelleri fuarın en önemli ziyaretçileri arasında Katılımcılar, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi stratejik ihracat pazarlarından gelen satın almacılarla doğrudan temas kurma imkânı bulacak” dedi.

Yurt içi fuara yurtdışı fuar gibi yüzde 50 destek verilecek

Bu yıl Çin, Hindistan ve Özbekistan’ın yanı sıra El Salvador, Malezya, Mısır ve Slovakya’dan firmaların fuarda yer alacağını belirten Orhan, yurt dışı fuarlarda verilen devlet desteklerinin benzerinin F İstanbul için de geçerli olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de düzenlenmesine rağmen Ticaret Bakanlığı tarafından %50 destek sağlanıyor. Bu, firmalarımız için büyük bir avantaj” dedi.

Ticaretin yüzde 80’ini Türk firmalar yapıyor

Geçtiğimiz yıl 700 katılımcıdan 500’ünün yerli üreticiler olduğunu belirten Orhan, “Fuarın ticaret hacminin %70-80’ini Türk firmalar gerçekleştiriyor. Yabancı pavilyonlar var ama başrolde Türk üreticiler var” dedi.

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