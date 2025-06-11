Karlıbel, “Doğru üretimle bir yere varabiliriz”

Fatsa’da ilki gerçekleştirilen fuarın partneri olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Levent Karlıbel,” Bu tür fuarların devamlı ve kalıcı olmasını bekliyoruz ve her zaman içinde olmaya devam edeceğiz. Ülke genelinde toplum mühendisliğine kurban gitmeden, “ne bulursak üretelim, bir sürü makinaya sahip olalım” demeden doğru dürüst bir planlama ile üretirsek, bir yerlere varacağımıza eminim” dedi.

Başkan Karlıbel, sözlerini şöyle sürdürdü “ Dev bir pazarın tam ortasındayız. Bunu değerlendirelim. Bu arada iki önemli konuya değinmek istiyorum. Birincisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediği “gıda güvenliği”. Bunun ve civardan beslenmenin ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyoruz. Gölköy’ün patatesine, belki Kabadüz’ün dürmesine ihtiyacımızın olduğu günler gelecek. Ordu olarak tarımda güzel bir planlama ile daha güzel sonuçlar alırız. Bir diğeri de fuar alanı, Bugün bize fuar merkezinin önemini bir kez daha gösterdi. OTSO olarak OBB ile birlikte çalışmalarımız bu konuda sürüyor. Bunu da çözeceğiz”