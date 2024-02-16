Antalya tarım sektörü, başkan adaylarından tarıma destek istiyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

İlk kez Antalya’da kurularak Türkiye’ye örnek olan Antalya Tarım Konseyi Ali Çandır başkanlığında toplanarak yerel seçimler öncesi Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına, tarım sektörünün sorunlarını, sektörün belediyelerden beklentilerini içeren rapor hazırlamak için çalışma başlattı.

Aralarında Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB), Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Ziraat Odaları, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası Başkan ve sektörün diğer paydaş temsilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda, tarım sektörünün sorunları, çözüm önerileri tartışıldı ve belediye başkan adaylarından beklentiler anketi düzenlendi.

400 bin üyeyi ilgilendiriyor

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATAK Başkanı Ali Çandır, tarım sektörün paydaşlarını oluşturan ATAK’ın bölgede 400 bin üyeyi ilgilendirdiğini ve tarım sektörünün Bütünşehir Yasası nedeniyle hem bölgesel hem de sektörde genel sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Toplantıda, tarım sektörünün belediye yönetimlerden beklentilerine ilişkin anket yapıldığını belirten Çandır, sonuçların ATAK temsilcileri tarafından değerlendirilerek, yerel yönetimlerin çiftçiye destekleri konusunun ele alındığını kaydetti.

Her sektörün olduğu gibi tarımda da nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını belirten Çandır, şöyle devam etti.

‘’Tarım işçiliği ve mevsimsel işçi sorunları var. Tarım alanlarının imara açılması konusunda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Tarım alanları kontrolsüz şekilde imara açılmamalı. Büyükşehir belediyeleri 20-50 yıllık imar planları yapmalı. İmar planlamalarında yüzde 32 oran hiç bir şekilde aşılmamalı. Kırsaldan göçü önlemek için Tarım Organize Sanayi Bölgeleri kurulmalı. Kent ulaşımı kolaylaştırılmalı. Küresel ısınma için önlem alınmalı. AB’ye ihracatta sınırda karbon emisyonu ve kuraklığa karşı hazırlıklı olunmalı. Üreticinin analiz yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla laboratuvar kurmalı. Büyükşehir belediyesi ve yerel belediyeler bu konuda önlem almalı.’’

Belediyelerin, üreticinin enerji kullanımını desteklemesi ve ürün piyasalarının derinleştirilmesi-pazarlanmasına katkı sunması ve gençlerin kırsalda kalmalarını sağlamak amacıyla sosyal yaşamlarının İyileştirilmesine katkı yapmalarını, yeşil dönüşüm için eğitim vermeleri konusunda önerilerin ele alındığını ifade eden Çandır, ATAK2ın önerilerini şöyle sıraladı.

‘’Yağmur sularını tutmak için yağmur tarlaları planlanmalı, çay, dere ve nehirlerin denize dökülmemesi için su toplama havzaları oluşturulmalı. Her köyde okullar açık olmalı ve her köye ziraat mühendisi atanmalı. Küçükbaş hayvancılığı korumak için göçebe hayvancılığın artırılmasına yönelik plan ve projeler üretilmeli.’’

ATAK temsilcileri arasında yapılan anket sonuçları, önümüzdeki günlerde rapor haline getirilerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile ilçe belediye başkan adaylarına verilecek.

Kesme çiçek hasadının 3’te 2’si selden kayıp

ATAK ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya’da üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 1350 dekar örtüaltı üretim alanının su altında kaldığını bildirdi.

Antalya’da 738 dönüm karanfil, 150 dönüm cerbere ekili sera alanının sular altında olduğunu ifade eden Çandır, şunları kaydetti.

‘’Kesme çiçek bölgesinde çiçek üretiminin 3’te 1’i 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle hasat ve ihraç edilmişti. Seralardan suların çekilmesini bekliyoruz. Şu anda sular çekilse de çekilmese de cerbere ürününü kaybettik. Karanfilde de suyun çekilmesini ve hava durumunu bekliyoruz. Kesme çiçekte hasdtın 3’te 2’sini kaybettik.’’