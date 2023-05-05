Dünya gıda fiyatları bir yıldır ilk kez yükseldi

FAO'nun hazırladığı global gıda fiyatları endeksi (FFPI), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 artarak 127.2 puan olarak gerçekleşti.

Bir yıl önce zirveye ulaşmasından bu yana art arda on ikinci aydır düşüşe devam eden endeks Mart'ta ilk defa yükseldi.

Son on iki ayda yüzde 20.5 düşüş yaşayan endekste Mart ayında tahıl, bitkisel yağ ve süt fiyatlarındaki düşüşler, şeker ve et fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu.

FAO, dünya genelinde pirinç üretim tahminini önceki tahmine göre biraz yükselterek 516.7 milyon tona çıkardı. Ayrıca, dünya buğday üretim tahminini de önceki tahmine göre artırarak 800.4 milyon tona yükseltti.

Bununla birlikte, FAO tarafından açıklanan verilere göre, global şeker fiyatları endeksi Nisan ayında yüzde 17.6 artış göstererek Mart ayına göre oldukça yüksek bir artış kaydetti. Bitkisel yağ fiyatları endeksi ise yüzde 1.3'lük bir düşüş yaşadı. Et fiyatları endeksi Nisan ayında yüzde 1.3 artarken, tahıl fiyatları endeksi yüzde 1.7 oranında düştü.

Mart gıda fiyatları endeksi daha önce 126.9 olarak açıklanmıştı.