Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüşte

FAO, bol arzın, bastırılmış ithalat talebinin ve Ukrayna tahılının Karadeniz yoluyla güvenli bir şekilde ihracına izin verilmesinin düşüşe katkıda bulunduğunu söyledi.

Merkezi İtalya'da bulunan FAO, endeksteki düşüşün, şeker ve et fiyatlarındaki artışları dengeleyen tahıl, bitkisel yağlar ve süt ürünleri kaynaklı olduğunu ifade etti.

FAO'nun baş ekonomisti Maximo Torero yaptığı açıklamada, "Fiyatlar küresel düzeyde düşerken, hala çok yüksek ve iç pazarlarda artmaya devam ederek gıda güvenliğine ek zorluklar getiriyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle borç yükü olan ve para birimleri ABD doları veya euro karşısında değer kaybeden ülkelerde zorlukların daha fazla olduğunun altını çizen Torero, gıda fiyatlarındaki küresel düşüşe rağmen iç pazarlardaki yüksek gıda fiyatlarına dikkat çekti.

FAO tarafından açıklanan tahıl fiyat endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 5,6 düştü; buğday yüzde 7,1, mısır yüzde 4,6 ve pirinç ise yüzde 3,2 geriledi.

Buna karşılık şeker, Hindistan, Tayland ve Çin'de azalan üretim beklentilerine ilişkin endişelerin etkisiyle yüzde 1,5 artışla Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Et fiyat endeksi ise yüzde 0,9 arttı.