Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüşte
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından mart ayına ilişkin yayımlanan verilere göre, küresel gıda fiyatları düşüşünü 12. aya taşıdı. Mart ayında küresel et fiyatları yüzde 0,9 artarken, şeker fiyatları ise yüzde 1,5'lik artışla Ekim 2016'dan beri görülen en yüksek düzeye çıktı.
Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı'nın (FAO) gıda ürünleri fiyat endeksinin , Mart ayında da düştüğünü ve dünya gıda fiyatlarındaki düşüş serisinin 12. aya taşındığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukraya'nı işgali ile tırmanan gıda fiyatları, savaşın etkisiyle gördüğü zirvenin yüzde 20,5 altında bulunuyor.
FAO tarafından yapılan açıklamada, küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerini takip eden Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) fiyat endeksinin Şubat ayındaki 129,7'den gerileyerek, mart ayında ortalama 126,9 puan olduğunu söyledi.
Ölçülen endeks Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.
FAO, bol arzın, bastırılmış ithalat talebinin ve Ukrayna tahılının Karadeniz yoluyla güvenli bir şekilde ihracına izin verilmesinin düşüşe katkıda bulunduğunu söyledi.
Merkezi İtalya'da bulunan FAO, endeksteki düşüşün, şeker ve et fiyatlarındaki artışları dengeleyen tahıl, bitkisel yağlar ve süt ürünleri kaynaklı olduğunu ifade etti.
FAO'nun baş ekonomisti Maximo Torero yaptığı açıklamada, "Fiyatlar küresel düzeyde düşerken, hala çok yüksek ve iç pazarlarda artmaya devam ederek gıda güvenliğine ek zorluklar getiriyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle borç yükü olan ve para birimleri ABD doları veya euro karşısında değer kaybeden ülkelerde zorlukların daha fazla olduğunun altını çizen Torero, gıda fiyatlarındaki küresel düşüşe rağmen iç pazarlardaki yüksek gıda fiyatlarına dikkat çekti.
FAO tarafından açıklanan tahıl fiyat endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 5,6 düştü; buğday yüzde 7,1, mısır yüzde 4,6 ve pirinç ise yüzde 3,2 geriledi.
Buna karşılık şeker, Hindistan, Tayland ve Çin'de azalan üretim beklentilerine ilişkin endişelerin etkisiyle yüzde 1,5 artışla Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Et fiyat endeksi ise yüzde 0,9 arttı.