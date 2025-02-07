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Dünyada gıda fiyatları 2025’e düşüşle başladı

FAO Gıda Fiyat Endeksi, şeker, bitkisel yağ ve et fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 2025 yılına düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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Dünyada gıda fiyatları 2025’e düşüşle başladı
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Dünyada gıda fiyatları geriledi. Ocak ayında şeker, bitkisel yağ ve et fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bir önceki aya göre gıdada fiyatlar geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocakta 124,9 puana düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 daha yüksek bir seviyede seyretti. Aralık ayında 127 olarak açıklanan endeks revize edilmedi.

Şeker fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 düştü.

Bitkisel yağ fiyatları ise aylık olarak yüzde 5,6 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 daha yüksek seviyede seyretti. Et fiyatları da aylık yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 8,1 artış gösterdi.

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