Gastronomide sosyal medyanın gücü: Mesele izlenmek değil, inandırmak

Gezi ve yemek içerikleri artık sadece sosyal medyada paylaşılan birer keyif anı değil; şehirlerin tanıtımında, yerel ekonomilerin canlanmasında ve gastronomi turizminin büyümesinde önemli bir katalizör haline geldi. Bir telefonla çekilen bir video, kimi zaman bir ilin pazarlama bütçesinden daha fazla etki yaratabiliyor. Ancak bu güçlü etki iki yönlü sonuçlar doğuruyor. Hazır olmayan bölgelerde kültürel erozyon, fiyat artışları ve tüketici güvensizliği yaşanırken; diğer yandan bütçesi sınırlı yerel üreticiler ve küçük esnaf için büyük fırsatlar yaratıyor.

5. Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Ferhat Bora, sosyal medyanın gastronomi üzerindeki etkisini kendi deneyimlerinden yola çıkarak şöyle anlattı:

“Bir tabak yemekle bir insanı doyurabilirsiniz ama iyi hazırlanmış bir içerik, bir işletmeyi, bir ilçeyi hatta bir ülkeyi doyurur. Bugün bir telefonla çekilen kısa bir video, bazen bir ilin tanıtım bütçesinden çok daha fazla etki yaratabiliyor. Sosyal medya gastronominin en güçlü katalizörlerinden biri haline geldi ama bu güç doğru kullanılmazsa kültürel erozyona yol açabiliyor. Doğru kullanıldığında ise küçük bir kasabayı dünyanın rotasına sokabiliyor. Ben hep şunu söylüyorum; mesele çok izlenmek değil, gerçekten inandırmak. Çünkü içerik üretmek artık sadece paylaşmak değil, bir kültürü temsil etmek, bir hikâyeyi yaşatmak demek.”

