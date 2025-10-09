Doğal taş sektöründe büyük zirve; MERSEM’25 Afyonkarahisar’da başlıyor

AFYONKARAHİSAR / EKONOMİ



Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran ve dünyada ilk üçte yer alan doğal taş sektörü, sürdürülebilir madencilik, yeşil üretim, dijitalleşme ve sektörel politikaları ele almak üzere Afyonkarahisar’da buluşacak. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi (MERSEM’2025), 23-25 Ekim 2025 tarihlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.



Yeşil madencilik ve dijital dönüşüm kaçınılmaz



Mermer ve doğal taşların, insanlık tarihi boyunca yapı ve dekorasyonun yanı sıra sanat ve sanayi alanlarında da kritik bir hammadde olarak kullanıldığına dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, yeşil ve sürdürülebilir madencilik yaklaşımları ile otomasyon, akıllı teknolojiler ve bilişim çözümlerinin entegrasyonunun giderek daha fazla önem kazandığının altını çizdi.



MERSEM’2025’in sektördeki akademisyenler, sektör temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedeflediğine temas eden Alimoğlu, “MERSEM’25 kapsamında belirlenen kongre konularıyla sınırlı olmamak üzere; akademik, bilimsel, sektörel, teorik araştırmaların yanı sıra laboratuvar çalışmaları, saha deneyimleri ile sosyal ve politika alanındaki çalışmalar kongreye değer katacak” şeklinde konuştu.





Doğal taş ihracatında 2026 hedefi 2,5 milyar dolar



Türkiye’nin doğal taş sektöründe 2025 yılının ocak – ağustos döneminde doğal taş ihracatının yüzde 5’lik artışla 1 milyar 325 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Alimoğlu, “Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin doğal taş ihracatıysa yüzde 10’luk artışla 458 milyon dolardan 523 milyon dolara çıktı. MERSEM’25 ve benzer organizasyonlarla sektörde oluşacak sinerjiyle ihracatta 2026 yılında 2,5 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyoruz” dedi.