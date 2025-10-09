Victor Osimhen mali polise ifade verdi! Transferi soruldu

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, İtalya’nın mali polis teşkilatı Guardia di Finanza tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade verdi.

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre soruşturma, oyuncunun 2020 yılında Lille’den Napoli’ye transferi sırasında yaşanan usulsüzlük iddialarına odaklanıyor.

Osimhen’in ifadesi, transfer sürecinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve eski menajeri tarafından baskıya maruz kaldığına dair çarpıcı ayrıntılar içeriyor.

Osimhen, Lille’den Napoli’ye transfer döneminde yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. O dönemde babasının hasta olması nedeniyle futbolu ikinci plana attığını belirten oyuncu, eski menajeri Jean Gerard’ın tek amacının transferi tamamlamak olduğunu söyledi.

Gerard’ın kendisini Nice’e çağırdığını anlatan Osimhen, burada Luis Campos ve Lille Başkanı Gerard Lopez ile bir araya geldiğini belirtti.

Osimhen, “Bana Napoli’ye gideceğimi, iki kulübün anlaşmaya vardığını söylediler. Ancak benim bundan hiçbir şekilde haberim yoktu” ifadelerini kullandı.

"Babam öldüğünde Lille’e ve menajerime çok öfkeliydim"

Osimhen, babasının vefat ettiği döneme ilişkin duygularını da paylaştı:

“Babam öldüğünde Lille’e ve menajerime çok öfkeliydim. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım.”

Lille Başkanı’na olan saygısından dolayı Napoli’ye gittiğini ancak hiçbir sözleşmeye imza atmak istemediğini belirten Osimhen, Napoli’de teknik direktörle görüştükten sonra De Laurentiis’le buluştuğunu, fakat İtalyanca konuşulanları anlamadığını anlattı. Başkanın elinde sözleşme olup olmadığını sorduğunda ise “Hiçbir belge yoktu” dedi.

Fransa’ya dönmek istediğini belirten Osimhen, menajerinden sözleşme taslağını talep ettiğinde “Bende yok” yanıtını aldığını, ancak başkanın bunun tam tersini söylediğini aktardı.

"Paris'ten döndüğümde o menajerle ilişkime son verdim”

Menajerinin kendisine gösterdiği belgenin ise “sözde bir anlaşma” olduğunu vurgulayarak, “Çok sinirlendim, Fransa’ya dönmek istedim. Lopez’den izin alıp Paris’e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkime son verdim” dedi.

“Yeni menajerimle anlaştım, transfer tamamlandı”

Tüm bu yaşananlara rağmen transferin gerçekleştiğini söyleyen Osimhen, sürecin son kısmını şöyle anlattı:

“Napoli’nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D’Avila’nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille’de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.”

Ayrıca, ailevi nedenlerle mevcut menajeri Roberto Calenda’dan 550 bin euro borç aldığını ve bu parayı geri ödeyeceğine dair söz verdiğini de ifadesine ekledi.