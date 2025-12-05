Michelin Rehberi 2026 Türkiye açıklandı: Yıldız alan restoranlar listesi belli oldu

Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı bu sene 38 yeni işletmeyle birlikte 115 restorana ulaştı. Bu yılla beraber Türkiye rehberine toplamda 171 restoran seçilmiş oldu.

Ekonomist'in haberine göre bu yılki seçki, Kapadokya'dan ilk kez listeye giren restoranlar dahil olmak üzere toplam 54 yeni restoranı içeriyor. Seçkiye alınan Kapadokya, gelenek, misafirperverlik ve teruar konusunda müfettişler üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.

"Bu yeni seçki, Türkiye'nin gastronomi kimliğinin gücünü ve olgunluğunu ortaya koyuyor"

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törende video bağlantısıyla bir konuşma yapan Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "Bu yeni seçki, Türkiye'nin gastronomi kimliğinin gücünü ve olgunluğunu ortaya koyuyor. İstanbul, İzmir, Muğla ve artık Kapadokya'da müfettişlerimiz, geleneğe bağlı kalırken yaratıcılığı cesurca benimseyen, teruar çalışmalarının merkezine yerleştiren ve daha sorumlu pişirme yöntemlerine kendini adayan şefleri belirledi. Ülke genelinde karşılaştığımız çeşitlilik, yetenek ve samimiyet, derinliği ve özgüveni giderek artan bir gastronomi sahnesinin varlığını doğruluyor." dedi.

Poullennec, Michelin Rehberi müfettişlerinin 2026 seçkisine Kapadokya'dan 18 yeni restoranı dahil ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Müfettişleri en çok etkileyen bölgenin ruhu oldu. Efsanevi Türk misafirperverliğinin ve büyüleyici manzaraların ötesinde Kapadokya, hayatın yalın zevklerini acele etmeden tatmaya davet eden rahat ve sıcak bir atmosfere sahip. Bu anlayış, yemeklere de yansıyor. Gelenek, saygı ve teruar burada derin bir anlam taşıyor. Pek çok şef, nesiller boyunca aktarılan tariflere ve tekniklere sadık kalarak, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve bugün hala misafirleri büyüleyen lezzetler sunuyor."

İki Michelin yıldızını Vino Locale aldı

İzmir'in 2024'teki ilk seçkisinde yer alan ve bir Michelin yıldızı kazanan şef Ozan Kumbasar'ın Vino Locale adlı mekanı bu yıl iki yıldıza yükseldi.

Ayrıca Türkiye'de bu dereceye ulaşan ikinci restoran olarak Turk Fatih Tutak da bu sene yıldızını korudu.

Tek Michelin yıldızı alanlar

Bu yıl tek Michelin yıldızı Nevşehir'deki Revithia'ya, İstanbul'da Araf İstanbul'a ve Muğla'da Mezra Yalıkavak'a verildi. Bu yeni eklemelerle birlikte, Türkiye'deki tek Michelin yıldızlı restoranlarının toplam sayısı 15'e ulaştı.

Türkiye'deki Bib Gourmand restoranlarının toplam sayısı 39'a yükseldi

Michelin Rehberi tarafından 1997'de tanıtılan Bib Gourmand derecesi, uygun fiyatlarla mükemmel yemek sunan seçili restoranları onurlandırıyor. Bu işletmeler, geniş bir mutfak yelpazesini kapsıyor ve her bütçeye hitap eden, farklı mutfaklardan kaliteli lezzetler sunarak misafirlerini ağırlıyor.

Bu seneki yeni eklemelerle birlikte Türkiye'deki Bib Gourmand restoranlarının toplam sayısı 39'a ulaştı. İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir ve Niğde'den yer alan 16 yeni restoran arasında İzmir'den Kemal'in Yeri Mülkiyeliler Birliği ve Partal Kardeşler Balık Restoran, Muğla'dan Bağarası, Mandalya ve Mezegi, Nevşehir'den Babayan Evi, Aravan Evi, Happena, Old Greek House ve İstanbul'dan Casius Antioch Kitchen, Yanyalı Fehmi Lokantası, Mahir Lokantası, Mutfakkoz, Parvus Kalamış ile Ahmet Ustam Ocakbaşı ve Niğde'den Tabal Gastronomi Evi yer alıyor.

MICHELIN Rehberi Türkiye 2026 Seçkisi

İki MICHELIN Yıldızı: 2 restoran (1 yeni)

Bir MICHELIN Yıldızı: 15 restoran (3 yeni)

Bib Gourmand: 39 restoran (16 yeni)

Tavsiye Edilen: 115 restoran (38 yeni)

Yeşil Yıldız: 13 restoran (4 yeni)

Bu yıl tek Michelin yıldızı, Nevşehir'deki Revithia'dan şef Duran Özdemir'in oldu.

Bu yıl tek Michelin yıldızı, Muğla'da Mezra Yalıkavak'tan Şef Serhat Doğramacı'ya verildi.

Bu yıl tek Michelin yıldızı, İstanbul'dan Araf İstanbul'un şefi Kenan Çetinkaya'nın oldu.

2026 Michelin Genç Şef Ödülü ise Yakamengen III restorandan Duru Akgül'ün oldu.

"Michelin Servis Ödülü 2026"yı da Olivana işbirliğiyle, İzmir'deki Teruar Urla restoranında görev yapan Ezgi Serdaroğlu aldı.

Michelin Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız bu yıl, İzmir'den Teruar Urla, Nevşehir'den Babayan Evi, İstanbul'dan Turk Fatih Tutak ve Muğla'dan Orfoz'a verildi.

2026 Michelin Sommelier Ödülü, Neolokal restoranından Ersin Topkara'ya takdim edildi.