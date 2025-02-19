“Ramazanda ithal mercimeğin önü açılmalı”

MEHMET NABİ BATUK / NİZİP

Bakliyat ürünlerinin en çok tüketildiği dönem olan Ramazan Ayı öncesinde bakliyat sanayicileri arzın düşmesi ve stokçular nedeniyle işleyecek yerli kırmızı mercimek bulmakta zorlanıyor. Yerli ürüne erişimin azalması nedeniyle kırmızı mercimek fiyatları son bir ayda yüzde 30 arttı. GAP bölgesinde kabuklu mercimeğin fiyatı 35 TL olurken; işlenmiş mercimeğin fiyatı da 48 TL’ye ulaştı. Yeni zamlarla birlikte yerli kırmızı mercimek fiyatlarının Ramazan’da en az 60 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Ramazan’da tüketiciye uygun mercimek tedarik etmek için ithal kırmızı mercimeğe uygulanan yüzde 20’lik gümrük vergisinin sıfırlanması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl mercimek üretim sezonunda üretim alanı artmasına rağmen düşük rekolte nedeniyle yerli mercimeğin büyük bir bölümü tohumluğa gittiğini belirten Başkan Sarı, “Tohumluk oranının artması nedeniyle yerli kırmızı mercimek arzında önemli bir açık oluştu. Şuanda müşterilerden yoğun talep olmasına rağmen bakliyat sanayicilerimiz işleyecek yerli mercimek bulamıyor. Ramazan ayında tüketicilerimizin daha düşük fiyatlardan mercimek alabilmesi için ithal kırmızı mercimeğe uygulanan gümrük vergilerinin 2 aylığına sıfırlanması gerekiyor. Ancak bu adım ile tüketicilerimizi koruyabiliriz. Bu sağlanırsa piyasaya 33 TL fiyatla ürün sunmaya başlarız” dedi.

Stokçuların hedefi 5 TL’lik artış sağlamak

Tüketicilerin korunması için hükümetin ithalat tedbirlerini pek çok ürünün fiyatının düşmesi için kullandığını anımsatan İbrahim Sarı, “Zaman zaman fahiş fiyatlara karşı devletimiz bu argümanı defalarca kullandı. Ramazan gelmeden fahiş mercimek fiyatlarına karşı tedbir alınması lazım. Eğer ithal mercimeğin önü açılırsa stoklarında yerli mercimek bulunan tüccarlarda piyasaya ürün arzına başlamak zorunda kalacağını hatırlatıyoruz. Tüccarlar ürünleri piyasa sürmek için Ramazan ayının ilk haftasını bekliyorlar. Çünkü Ramazanda tüm ailelerimizin vazgeçilmesi mercimek çorbasıdır. Şuanda 35 lira olan kabuklu mercimeğin fiyatını 40 liraya ulaşmasını hedefliyorlar. Piyasada 5 TL fiyat artırmak için beklenti var. Bu süreçte eğer hükümetimiz ithal mercimek kartını kullanırsa tüketicilerimize daha uygun maliyetle mercimek sağlarız. Uzun dönemli bir vergi muafiyeti değil en fazla 2 aylık bir tedbir bekliyoruz” diye konuştu.