Ramazan’ın tadı güllaç enflasyonu aştı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ramazan, paylaşmak ve kalabalık sofraların yaşandığı bir ay olmanın yanında özel tatlarıyla da renk getiriyor.

Ramazan’a özel bir tat olan güllaç, tatlı severler tarafından tartışmalı olsa da Türk mutfağının da önemli değerlerinden oluyor.

2019 yılında bir marketin kendi ürünleri ile verdiği bir güllaç tarifi ise fiyatlara bakıldığında gıda enflasyonunu gözler önüne seriyor.

Tarifin videosuna göre aynı gramajlarla aynı ürünler kullanılarak yapılan güllaç 2025 yılında fiyat tarafında çok farklı bir tablo çiziyor.

2019 yılında 12 kişilik güllaç tarifinin maliyeti 31,07 TL tutuyor.

Fiyat artışları yüksek!

2025 yılında aynı tarif ve aynı ürünlerle güllaç maliyeti yüzde 1.000’den fazla artıyor.

Şeker fiyatı yüzde 787, sütün fiyatı yüzde 938, cevizin fiyatı yüzde 738 oranında artarken, en yüksek artış; 400 gramlık paketten 300 gramlık pakete “shrinkflasyon” ile düşmesine karşın yüzde 1.027 oranında güllaçta oluyor. Gramajın aynı kalması halinde artış oranı yüzde 1.402 oluyor.

TÜİK TÜFE verilerinde, 2019 Mayıs ile 2025 Ocak döneminde, hazır sütlü tatlıların fiyatı yüzde 711 oranında artıyor.

2019 yılında 31,07 TL’ye evde yapılan 12 kişilik güllaç, 2025 Ramazan ayında aynı ürünler ve aynı tarifle 353,19 TL tutuyor.