Raya Organik, ürün yelpazesini 60’a çıkardı

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Temelleri 2012 yılında atılan 2016 yılında Kileci Şirketler Grubu’na geçen Raya Organik, büyümesini sürdürüyor. Özellikle organik yumurta ve jersey sütündeki üretim kapasitesini her geçen yıl daha da artıran firma, ‘Sağlıklı nesiller sağlıklı beslenerek yetişir’ mottosuyla yatırımlarını sürdürüyor. Raya Organik Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Kileci, organik gıda yolculuklarının kendileri için yaşamlarının erken yıllarında başladığını dile getirdi. İlerleyen yıllarda, organik beslenme şansının giderek yok olmaya başlamasıyla bu alanda yatırıma karar verdiklerini ifade eden Necdet Kileci, “Yatırım sürecimiz içerisinde, sağlıklı yaşam trendleri giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bütün bu gelişmeler, hem kendi soframıza, hem de bizim ürünlerimizi tercih edebilecek ailelerin sofralarına, güvenilir ve sağlıklı besin ürünlerini nasıl getiririz sorusuna cevap bulmaya yönlendirdi. Aradığımız cevabı Raya Organik’te bulduk. Afyon’da organik yumurta ve jersey süt üretim çiftliğimiz var. Ayrıca şirket genel merkezimizin bulunduğu İstanbul’da süt işleme ve paketleme tesislerimiz yer alıyor. Ürün portföyümüzdeki ürün sayısı 60’a ulaştı. Ancak dönemsel olarak, bu sayı değişebiliyor. Öte yandan, portföyümüzü genişletmek adına hedefimize yardımcı olabileceğine inandığımız yeni ve inovatif ürünleri de hem global, hem de yerel olarak takip etmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Güçlü tedarik ve dağıtım sistemleri rekabette avantaj sağlıyor

Hem tavuk hem de jersey çiftlikleri için kullandıkları yemlerin büyük bir bölümünü organik tarım alanlarında kendileri tarafından üretildiğini kaydeden Necdet Kileci, bu sayede önemli bir rekabet gücü sağladıklarını söyledi. Kileci, “Kendi yem üretimimiz bize rekabet açısından biraz daha esneklik sağladığı gibi, üretimin her aşamasını kontrol etme avantajı veriyor. Ayrıca sahip olduğumuz dağıtım gücümüz sayesinde de rakiplerimizden 1 adım önde faaliyet gösteriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve sezonluk olarak Bodrum ve çevre ilçeleri kapsayan ve zincir mağaza şubelerimize direkt ulaşan dağıtım ekibimiz, ürünlerin raflarda, doğru miktarda, doğru tazelikte ve doğru yerde olmasını sağlıyor. Dönemsel olarak sayıları farklılık gösterse de toplamda 8-10 arası sözleşmeli üretici ile çalışıyoruz. Yine dönemsel olarak değişse de 15-20 arası farklı şehirden ürünler tedarik ediyoruz. Mesela bakliyatların çoğunu Konya’dan, zeytinimizi Adana’dan, balımızı Bitlis ve Trabzon’dan tedarik ettiğimiz örnekleri söyleyebilirim. Anlaşmalı üreticilerimize tohum desteği, yem desteği ve anlaşmanın şartları doğrultusunda alım garantisi sağlıyoruz” diye konuştu.

Yumurtanın ardından süt ürünlerinde de ihracata hazırlanıyor

Toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ettiklerini ifade eden Necdet Kileci, şöyle devam etti: “Şimdilik ihraç ürünümüz yumurta. Dolayısıyla AB ülkelerinin ülkemizden yumurta ithal edemediği gerçeğiyle biz de körfez bölgesine yoğunlaştık. Başta B.A.E. olmak üzere bölgedeki Katar gibi birkaç ülkeye daha aktif ihracat gerçekleştiriyoruz. Yumurta’ya olan talebin artıyor olduğu bir gerçek ancak bunun yanında süt ve süt ürünleri için de talepler gelmeye başladı. Ayrıca ihracat yaptığımız ülke sayısını arttırmak adına Asya ve Afrika pazarlarıyla da yakın temasımız devam ediyor.”