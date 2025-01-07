Teo’s Cunda’ya Gault&Millau’dan ödül

EKONOMİ (BURSA) – Teo’s Cunda Restaurant, Gault&Millau 2025 Türkiye Rehber Ödüllerinde Deniz Ürünleri (Sea Food) kategorisinde ödül alarak özel bir başarıya imza attı. Teo’s Cunda Restaurant’ın işletmecisi Kayhan Ezer, “Bu rehberin dünyadaki önemi sebebiyle Teo’s Cunda olarak içinde yer almak ve ödüllendirilmek onur verici. Teo’s Cunda ile deniz ürünlerine olan tutkumuzu ve yıllardır süren lezzet yolculuğumuzu misafirlerimize en samimi ve unutulmaz deneyimler sunarak yansıtmaya çalışıyoruz. Bu ödül, sadece bugün için değil, gelecekteki adımlarımız için de bize ilham verecektir. Teo’s Cunda’da misafirlerimize yenilikçi bir bakış açısıyla, sunum ve lezzetlerimizle fark yaratarak unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Burada, geleneksellik ve yenilik arasındaki dengeyi sürekli olarak yeniden keşfetmeye ve gizli kalmış lezzet reçetelerini gün ışığına çıkarmaya gayret ediyoruz” dedi.

Teo’s Cunda’nın işletmecisi İsmail Polat da özel olarak seçilen yerel ve sürdürülebilir ürünlerle Ege mutfağını, modern yorumlarla buluşturmaya çalıştıkların kaydetti. Polat, “Bölgemizdeki yerel ve sürdürülebilir ürünlerle her tabakta mevsimsel bir hikâye anlatıyoruz. Gault & Millau’un bu ödülü, titizlikle üzerinde durduğumuz özverili çalışmamızın ve yenilikçi yaklaşımımızın bir sonucudur. Bu ödül, bizi sadece Türk mutfağını daha geniş kitlelere tanıtmaya teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı ve her tabakta yansıttığımız yerel lezzetleri de ödüllendiriyor” diye konuştu.

Dünya çapında gastronomi alanındaki otoritelerin takdirini kazanan, ilk kez 1969'da Paris'te, gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından hayata geçirilen ve bu sene ikinci kez Türkiye’de yayınlanan bu rehber, Türkiye’nin gastronomi haritasında öne çıkan bir destinasyon olmasına katkı sağlıyor.