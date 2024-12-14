Vatandaş yılbaşında kuruyemişi ne kadara alabilecek?

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle pek çok sektörde hareketlilik başlarken, özellikle kuruyemiş sektöründe ciro artışı bekleniyor.

Yeni yılı evlerinde karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, yavaş yavaş alışveriş listelerini hazırlamaya başlıyor. Kuruyemiş de bu listelerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yılbaşı öncesinde sektör de hazırlıklarını tamamlarken, fındıktan fıstığa, çekirdekten leblebiye pek çok ürün raflardaki yerini aldı.

Bu yıl da vatandaşların gözdesi olan karışık kuruyemiş, her damak tadına ve bütçeye uygun paketlerde kilogramı 300 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu. Fiyatlar, kuruyemişin türüne, gramajına ve kalitesine göre değişiyor.

Aralarında lokum, draje, kuru meyve, kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler ile sağlıklı atıştırmalıkların bulunduğu yaklaşık 1000 çeşit ürün satışa sunulurken, "lüks", "süper lüks", "ekstra özel" gibi adlarla hazırlanan yılbaşı paketleri de müşterilerini bekliyor.