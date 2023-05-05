'Kargoda artık teknoloji de ihraç ediyoruz'

İSTANBUL - EKONOMİ

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği’nin (KARİD) öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun destekleriyle hayata geçirilen II. Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı (Post & Parcel II. Summit & I. Expo - PPSE), dün Pullman İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Sektörün önde gelen kargo firmalarının katılım sağladığı fuarda ayrıca, sektördeki son teknoloji ekipmanlar ve ürünler sergilendi.

İki gün sürecek etkinliğin açılış toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol ile Berrmak Satış ve Pazarlama Müdürü Onuralp Çelik katıldı. Açılışta konuşan KARİD Başkanı Fatih Önyol, Türkiye’nin küresel pazarlarda güçlenen konumuna dikkat çekerek, “Türkiye, Ortadoğu, Yakın Asya’nın kargo üssü haline geldi ve giderek de bu konumunun artacağına inanıyoruz. PPSE’de şu an kullandığımız ve kullanacağımız teknolojileri barındıran bir Fuar ve Zirve. Eskiden biz bu etkinlikleri takip etmek için yurt dışına giderdik. PPSE ile sektörümüzün global rekabetçi vizyonunu ortaya koyuyoruz. Türkiye artık Avrupa’ya otonom sistemler, konveyör sistemleri ihraç eden bir konumda. Türkiye’ye bu etkinliği kazandırdığımız için gururluyuz” dedi. Türkiye’de 2022 yılı verilerine göre, e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla yaklaşık 801 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında e-ticaretten kaynaklı sipariş adetleri bir önceki yıla göre yüzde 43 artış ile yaklaşık 3.4 milyon adetten 4.8 milyon adete yükseldi. 2022 yılında perakende e-ticaret hacmi ise yaklaşık 460 milyar TL olarak gerçekleşti.

■ “Robotik sistemlere geçiş zorunluluk”

Açılış toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelere uygun altyapıların kurulması posta ve kargo sektörünün gelişimi için büyük önem arz ediyor. Yakın gelecekte taşımaların daha teknolojik bir hal alması kaçınılmaz. Drone ve otonom araçlarla hizmet verilmesi mevcut durumda dünyada çok kısıtlı bir hizmet olsa da yakın gelecekte bu tür gelişmelerin yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Posta ve kargo hizmeti sunan şirketlerin de teknolojiyi yakından takip ederek robotik sistemler ve dijital çözümlerden yararlanması artık bir mecburiyet oluşturuyor.”

■ “Pandemi tüketici davranışlarını değiştirdi”

PPSE’ye video ile katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu şu bilgileri verdi: “Pandemi e-ticaret ve dijital platformların kullanımını hızlandırdı. Bu durum posta sektöründe kullanıcı davranışlarında hızlı gelişmelere yol açtı. Biz de BTK olarak sektörde gerekli gördüğümüz düzenlemeleri yaparak bu ilerleyemeye destek oluyoruz. Ülkemizde halihazırda yetkilendirilmiş ulusal ve yerel düzeyde 40 hizmet sağlayıcı posta sektöründe hizmet sunuyor. Ülke genelinde 9 bin 500’ü aşkın noktada şube ve acenteleri ile 90 bini aşkın personelle hizmet veriyor. Posta gönderisi hacminin 2022 yılında 1,7 milyar adet seviyede gerçekleştiğini görüyoruz.”