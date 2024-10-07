Karton ambalaj sektöründe sürdürülebilirlik konuşuldu

EKONOMİ - Bu yıl ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ mottosuyla düzenlenen seminerde sektörde verimliliğe ve karlılığa değinilerek, gelecekte ihracatı engelleyebilecek gelişmelerden şirketlerin nasıl korunabileceği konuşuldu. Konuşmacılar, Ormansızlaştırılmanın Önlenmesi (EUDR), Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmenliği (PPWR) gibi yeni yönetmelik ve uygulamalara uyum sağlamak için firmaların yapması gerekenleri paylaştı. Matbaacılık ve baskı sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkan Yardımcısı Ferit Dansık, aksi halde gelecekte rekabetçi olmanın mümkün olmayacağını savundu. Türkiye’nin baskı ve ambalaj sektöründe gelişmiş bir ülke olduğuna dikkat çeken Dansık, Türkiye’nin bu sektörde net ihracatçı olduğuna işaret etti.

Sekamsan’ın etkinlik sponsoru olduğu seminerde konuşan Sekamsan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan, “Dünya küçüldü, bilgiye ulaşım kolay, rekabet alabildiğine zorluyor. Rakiplerle aynı kulvarda yarışırken her alanda donanımlı olmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bilgi ile katma değerli üretimler yaparak daha karlı iş şansını elde etmiş olacaksınız” dedi. Sekamsan Yönetim Kurulu Üyesi Melih Erdoğan da karton ambalaj sektöründe sürdürülebilirlik, dijitalizasyon ve verimliliğin birbirini tamamlayan ve güçlendiren unsurlar olduğuna ve bu üç alanın sektörün geleceğini şekillendirecek kilit faktörler olduğuna dikkati çekti.