Ekol Lojistik'in uluslararası ağı rekor fiyata satılıyor: Anlaşma sağlandı

DFDS'den yapılan açıklamada, ağın Türkiye ile Avrupa'yı birbirine bağladığını ve satın almanın, Akdeniz feribot ağına karayolu taşımacılığını da ekleyeceğini belirterek, bunun, römorklardaki malları feribot, karayolu ve demiryolu ile taşıma stratejisine uygun olduğu ifade edildi.

DFDS CEO'su Torben Carlsen, "Tedarik zincirlerini son pazarlara yaklaştırması nedeniyle Türkiye'nin Avrupa için bir üretim merkezi olarak rolü gelecekte daha da güçlenecek" dedi.

İki grup, 2022'de görüşmelere başladı ve anlaşma, geçen Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. İşlem hâlâ Avrupa Birliği'nin onayına bağlı.

DFDS'ye göre Türkiye-Avrupa taşımacılık pazarının 2028 yılına kadar yıllık yüzde 14 civarında büyümesi bekleniyor.

Ekonomi Gazetesi duyurmuştu

Ekonomi Gazetesi'nden Aysel Yücel, iki şirketin prensipte anlaştıklarını daha önce yaptığı haberde duyurmuştu.

Karayolu taşımacılık şirketini DFDS’e devretmeye hazırlanan Ekol, depolama, dağıtım ve teknoloji şirketlerini ise Ekol Vakfı’na devretmeyi planlıyor. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul’un uzun yıllardır, şirketi çalışanlarına bırakmak yönünde bir hayali vardı. Musul bu amaçla geçen yıl Ekol Vakfı’nı kurmuştu.

13 ülkede ofisi bulunuyor

1990 yılında kurulan Ekol, taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi. Ekol’ün Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere 13 ülkede ofisi bulunuyor. Kapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 7 bin 500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alıyor.

DFDS 1866'da kruldu

DFDS, Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri sunan bir şirket. DFDS’nin 10 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan Kopenhag merkezli DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor. Ekol'ün 2021 cirosu yaklaşık 620 milyon Euro olmuştu.