Yabancıya serbest Türk’e yasak

Sahibi olduğu Damla 61 Nakliyat şirketi ile 21 yıldır sektörde ağırlıklı olarak Asya ülkelerine yük taşıdığını söyleyen Karakaş, TIR'ların transit geçiş, boşaltma ve yükleme belgesi olan dozvola da yaşadıkları sorun nedeniyle gittikleri ülkelerden bir başka ülkeye yük alamadıklarını söyledi.

Türkiye’ye gelen yabancı plakalı araçlar hiçbir sorun yaşamadan rahatça çalışırken kendilerinin çektikleri sıkıntıya bir anlam veremediğini anlatan Aykut Karakaş, “ 21 yıldır sektördeyim. 5 tane TIR aracım ile Asya ülkelerinin tümüne mal taşıyoruz. En önemli sorunumuz yabancı plakalı araçlar Türkiye de rahat bir biçimde dolaşırken biz onların ülkesinde aynı rahatlıkta değiliz. Hatta onlar Türkiye içinde bile yük yükleyip nakliye yapabiliyorlar. Bunu yaparken de hiç bir engelle de karşılaşmıyorlar. Ama biz yurt dışına çıktığımızda bu işi yapamıyoruz. Gittiğimiz ülke sadece Türkiye’ ye yük alabilirsiniz diyor. Yani Azerbaycan’dan yük alıp Rusya’ya ya götüremiyoruz. Gittiğimiz ülkede Türkiye’ye yük bekliyoruz. Bütün lojistik firmalar bundan dertli. Girişimlerimiz oldu ama sorun bir türlü çözülmedi” dedi.

Türk devletinin kendilerini çalıştırmayan ülkelerin TIR’larının yurt içinde çalışmasına kısıtlama getirmesini isteyen Karakaş, “ Devletimiz bizi çalıştırmayan ülke TIR’larına ülkede çalışma izni vermesin. Sonuçta ben kazanırsam ülkemde kazanır. Bugün ülkemizde nakliye yapan firmaların yüzde 60-70’i bu nedenle araçlarına yabancı plaka almaya başladı. Nakliyeci artık Türk plakadan kaçıyor ben de yabancı plaka almayı düşünmeye başladım. O zaman istediğin yerde çalışıyorsun. Sorun böyle devam ederse herkes ya aracını satacak ya da yurt dışında lojistik firması kuracak iş artık oraya doğru gidiyor” dedi.