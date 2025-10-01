Hopaport ,Bakü’de yük taşımacılığı forumuna katıldı

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’deki Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen "Karadeniz ve Hazar Denizi Yük Taşımacılığı Forumu 2025: Koridorlar, Kargolar, Altyapı" forumuna HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’de katılarak görüşmelerde bulundu. Özer, gerçekleştirilen ikili görüşmelerde Hopa Limanı ile Bakü arasındaki transit hattın geliştirilmesi ve projelerin değerlendirmelerinin yapıldığını belirterek Hopa Limanı ile ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Bakü’deki Four Seasons Hotel’de düzenlenen forumun ilk günü gerçekleştirilen Kokteyl ’de foruma katılan üst düzey yöneticiler, akademisyenler ve ev sahibi Azerbaycan’ın ilgili kamu görevlileri ile tanışma gerçekleştirildi. Kokteyl ’de Genel Müdür Özer’e HOPAPORT Muhasebe Müdürü Oğuz Çapkınoğlu’da eşlik etti.

Enerji ve koridorların önemi

3 Gün süren forumda önemli gündem maddeleri değişik salonlarda düzenlenen toplantılarda ele alındı. Bölgenin öneminin giderek arttığı belirtilen konuşmalarda, bunun hem Avrupa’ya enerji tedarikine duyulan acil ihtiyaçtan hem de Orta Koridor ile Doğu-Batı bağlantılarının gelişmesinden kaynaklandığını ifade edildi. Ukrayna’nın Bakü Büyükelçisi Yuriy Husyev, düzenlenen forum kapsamında yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın Ukrayna’nın Güney Kafkasya’daki başlıca ekonomik ortağı olduğunu vurguladı.

Konuşmacılar sunumlarında Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesindeki Uluslararası Ulaşım Koridorları, Asya ve Avrupa arasında deniz ve kara ulaşımı ve lojistik merkezi olarak Azerbaycan, Doğu ve Batı yük akışını desteklemede Kazakistan, Gürcistan, Türkiye ve Türkmenistan'ın rolü gibi konularda görüş belirttiler. Toplantılarda ayrıca ulaştırma sektöründe iş birliklerinin genişletilmesinin önemi öncelikli olarak ele alındı.

Toplantılarda ayrıca Karadeniz ve Hazar Denizinin stratejik açıdan önemi vurgulanarak deniz ticaretinin ivmesinin yükseltilmesi, koordineli projelerde işbirliklerinin önemi de vurgulanarak, limanların artık büyük ölçekli projelere hazır hale getirilmesinin önemi vurgulandı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’de etkinlik süresince gerçekleştirdiği ziyaretler ve iş görüşmelerinde HOPAPORT tanıtımı ve potansiyeli hakkında bilgiler verdiğini ifade ederek “Oldukça verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Hopa Bakü hattı giderek yoğunlaşacak ve önümüzdeki günlerde stratejik bir önem kazanacak. Biz HOPAPORT olarak gelecek için çalışıyoruz. Her şey bölgemizin kalkınması için” dedi. Forumun son gününde ABSHERON Lojistik merkezine düzenlenen teknik geziye katılan Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, burada da incelemelerde bulundu.