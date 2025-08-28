  1. Ekonomim
  2. Lojistik
  3. 14 yıl sonra Suriye’ye doğrudan sevkiyat
Türkiye ile Suriye arasında 14 yıl aradan sonra doğrudan karayolu taşımacılığı yeniden başlatılarak aktarma ve araç değişimi zorunluluğu ortadan kalktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Suriye'ye doğrudan taşımacılık, 26 Ağustos'ta yapılan ilk seferle başlarken, araçlar Mersin'den IRU kanalı üzerinden Tır Karnesi kullanarak Şam'a doğru yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Suriye'ye yönelik taşımacılıkta son dönemde büyük bir artış olduğunu belirterek, "Bu tarihi adım, Türk araçlarına çok önemli bir bölgeyi tamamen açtı. Artık aktarma ve araç değişimi ortadan kalkıyor, bu da sevkiyat sürelerini kısaltırken maliyetleri düşürecek, rekabet gücümüzü artıracak. Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi yeni ulaştırma koridorlarının önem kazandığı bir dönemde, Suriye kapısının açılması stratejik bir kazanımdır. Bu gelişme hem ihracatçılarımıza hem de lojistik sektörüne ciddi avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İlk seferleri gerçekleştiren Özcemay Uluslararası Taşımacılık Üst Yöneticisi (CEO) Raif Ay da yalnızca yük taşımadıklarını Avrupa ile Orta Doğu arasında yeniden bir ticaret köprüsü kurduklarını kaydetti.

Savaş öncesi tenteli tır filosuyla Avrupa'dan Orta Doğu'nun dört bir yanına hızlı ve ekonomik taşımacılık sağladıklarını ancak kapalı sınırlar, güvenlik riskleri, aktarma zorunlulukları ve ek maliyetler nedeniyle bu hattın uzun süre devre dışı kaldığını hatırlatan Ay, "Artık aktarma ve araç değişimi ortadan kalkıyor. Sevkiyat süreleri kısalıyor, zaman kaybımız olmayacak. Maliyetlerimiz düşerken hasar ve kayıp riski en aza inecek." açıklamasında bulundu.

Lojistik
